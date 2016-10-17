金属期市：期铝下滑至两周低位，供应过剩仍是焦点

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 预计铝库存开始反映供应过剩
* 铝价在100日移动均线切入位1,630美元有支撑
* 9月中以来基金持有的期铝净多头头寸增加40%-LME
路透伦敦10月17日 - 期铝价格周一跌至两周低位，因担心中国生产商增加产量，加剧半成品回炉重熔造成的供应过剩局面。
伦敦金属交易所(LME)指标期铝下跌0.9%，报每吨1,660.5美元，稍早触及9月28日以来最低的1,647美元。
预计今年全球铝产量约为5,800万吨，中国占其中的逾一半。中国的产出高于需求，将过剩供应出口。
“中国的原铝产量在回升，铝半成品过剩，这些半成品被回炉重熔，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke称。
“随着库存增加，价格将会承压，当前铝价仍很高。”
铝价今年上涨，因市场出现供应趋紧迹象。
交易员称，铝价突破1,656美元的21日移动均线切入位，为跌至1,638美元的55日移动均线和1,630美元的100日移动均线切入位铺平道路。
上周五，基金持有的LME期铝净多头头寸升至151,393口，或接近380万吨，较9月中高近40%。
期铜 收盘持平于4,675美元，接近上周五触及的4,623.25美元的一个月低位；期锌 上涨0.7%，报2,274美元；期铅 下跌 0.4%，报1,989美元；期锡 微跌0.1%，报19,425美元；期镍 下滑1.9%，报10,290美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 母红)
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