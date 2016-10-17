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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 01:36 BJT

金属期市：期铝下滑至两周低位，供应过剩仍是焦点

* 预计铝库存开始反映供应过剩

* 铝价在100日移动均线切入位1,630美元有支撑

* 9月中以来基金持有的期铝净多头头寸增加40%-LME

路透伦敦10月17日 - 期铝价格周一跌至两周低位，因担心中国生产商增加产量，加剧半成品回炉重熔造成的供应过剩局面。

伦敦金属交易所(LME)指标期铝下跌0.9%，报每吨1,660.5美元，稍早触及9月28日以来最低的1,647美元。

预计今年全球铝产量约为5,800万吨，中国占其中的逾一半。中国的产出高于需求，将过剩供应出口。

“中国的原铝产量在回升，铝半成品过剩，这些半成品被回炉重熔，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke称。

“随着库存增加，价格将会承压，当前铝价仍很高。”

铝价今年上涨，因市场出现供应趋紧迹象。

交易员称，铝价突破1,656美元的21日移动均线切入位，为跌至1,638美元的55日移动均线和1,630美元的100日移动均线切入位铺平道路。

上周五，基金持有的LME期铝净多头头寸升至151,393口，或接近380万吨，较9月中高近40%。

期铜 收盘持平于4,675美元，接近上周五触及的4,623.25美元的一个月低位；期锌 上涨0.7%，报2,274美元；期铅 下跌 0.4%，报1,989美元；期锡 微跌0.1%，报19,425美元；期镍 下滑1.9%，报10,290美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 母红)

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