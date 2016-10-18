金属期市：中国贷款数据和美元下跌提振锌价，锡价上扬

* 中国贷款数据好于预期

* 缅甸锡矿产量下滑

* 今年迄今全球镍市场供应短缺-国际镍业研究组织(INSG)

路透伦敦10月18日 - 锌和其他金属价格周二上涨，受助于主要金属消费国中国的信贷数据强劲，以及美元下跌；锡价上升，因主要生产国缅甸的产量下降。

数据显示，中国银行业9月新增贷款1.22万亿元人民币(1,810亿美元)，表明中国央行保持宽松货币政策以支撑经济增长。

“中国发表了最新信贷数据，好于预期，新增人民币贷款额为6月来最高，这提振了市场人气，”中银国际大宗商品策略部主管付晓称。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期锌 收高0.5%，报每吨2,285美元，脱离了稍早触及的2,313美元高位。

锌是LME今年表现最好的金属，攀升了42%，因在矿场关停后市场担心供应出现短缺。

今日支撑金属价格的因素还有美元从七个月高位下跌，令以美元计价的金属对于持有其它货币的买家来说更便宜。

锡是LME今日表现最佳的金属之一，三个月期锡 上涨1%，报19,625美元，此前缅甸的高级矿业官员告诉路透，主要矿场的生产大幅放缓，两至三年内矿场储量将被耗尽。缅甸是中国锡矿石的主要供应国。

LME期铜 收高0.1%，报4,681美元，前一交易日收盘持平，距离上周五触及的一个月高位4,623.25美元不远。

LME期镍 收高1.2%，报10,410美元，此前有数据显示，今年前八个月全球镍市场供应短缺，因中国需求强劲，菲律宾对矿场进行整治。

LME期铝 表现最糟，下跌1.1%，收于1,642美元，期铅 下滑0.8%，报1,973美元，两者均触及9月28日以来最低。(完)

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