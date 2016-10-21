金属期市：期铜因美元上涨和中国需求忧虑下跌，连续第三周周线下跌

* 渣打将今年锌供应短缺预估上调逾一倍

* 中国铜溢价达到每吨70美元，锌溢价达到每吨120美元

路透伦敦10月21日 - 铜价周五下跌，录得连续第三周周线下降，部分因为对美元升至8个月高位作出反应，也因为担心中国的需求.锌、铅和锡录得周线上涨。

伦敦金属交易所(LME)期铜 收跌0.4%，报每吨4,635美元，距离上周触及的一个月最低位不远。上周因对中国抑制楼市过热的措施带来的影响感到担心而急挫。中国楼市是铜需求的主要推动力。

“受累于限制房地产行业的举措，未来中国铜进口可能会减少，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg称。

“美元上涨，及其对商品价格带来的影响不应被低估...如果铜继续下跌我不会感到奇怪。”

9月，中国70个主要城市的新房价格较去年同期平均上涨11.2%。

中国铜溢价上升5美元，至3月来最高的每吨70美元，由此或许可以看到在季节性需求旺盛的第四季铜需求可能增长的些许希望。

中国保税区的精炼锌溢价也上涨5美元，至每吨120美元，为5月以来最高。

三个月期锌 收盘时没有成交，最后买入价下跌1.1%，报每吨2,261美元，本周上涨约0.5%，锌价今年迄今已经上涨41%，因供应减少。

渣打银行将今年锌供应短缺预估上调了逾一倍，至46.4万吨，受中国矿场供应短缺驱动。

期铝 从一个月低位上升，收高0.8%，报每吨1,625美元，但本周下跌2.9%，为9月初以来的最大周度跌幅，因中国生产商加大供应。

期铅 回吐稍早的涨幅，收跌0.8%，至1,998美元，稍早曾触及2,030美元的一周高位。期锡 收盘没有成交，最后买入价上涨0.5%，报19,925美元，本周上涨2.6%。

期镍 收跌1.7%，报9,960美元，为两周来最低。(完)

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