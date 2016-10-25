金属期市：美元下滑和中国刺激措施希望带动期铜走强

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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* 中国追加刺激措施的传闻鼓舞了投资人士气
* 商品价格全线走强
* 期铜上探在200日移动均线的阻力位
路透伦敦10月25日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二升至逾一周最高，因美元下滑，且传闻中国将进一步实施财政刺激措施，带动了对商品的买盘。
指标三个月期铜 大涨2.1%，报4,735美元，稍早升至10月13日来最高的4,754.5美元。
全球铜需求近半靠中国，中国的财政和货币刺激措施已经带动了基本金属的投资和需求，在今年支撑了价格。
“有一些传闻称中国将进一步实施财政刺激措施，但没有确凿的消息，都是些传闻。鉴于上周公布的数据一般，有追加刺激措施的空间。”Julius Baer分析师Carsten Menke表示。
“商品价格跳升，通常出现在投机性买兴增加的时候。”
欧洲和美国公布调查结果显示制造业增强，也有助于提振人气。
但市场仍预计铜市供应过剩，这将限制铜价冲高。
其他金属中，期锌 收高2.4%，报2,367美元，稍早升至三周高位2,376美元，因担心供应短缺，期锌自1月低点暴涨了近60%。
中国1-9月精炼锌进口达到35.05万吨，较去年同期增加了逾14%。
三个月期铝 升2.4%，报1,669美元，期铅 涨1.4%，报2,052美元，期镍升2.2%，报10,225美元，期锡 收高2.2%，报20,320美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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