金属期市：锌价触及五年高位后回落，期锡升至两年最高

* 嘉能可关停锌矿激发供应担忧

* 锡价触及两年高位，铝价触及15个月高位

路透伦敦11月1日 - 锌价周二回落，因在价格升至五年高位后交易员锁定利润，美元下跌帮助锡价触及两年高位，铝价触及15个月最高。

供应吃紧的预期稍早支撑了对锌的兴趣，嘉能可在周一称，将关停在昆士兰的Black Star矿场。

伦敦金属交易所(LME)指标期锌 盘中触及2011年8月以来最高的2,485美元后回落，1615 GMT，下跌0.3%，报2,451.50美元。

锡价和铝价也上涨，市场交头清淡，许多交易员因参加LME年会而缺席今日的交易。

“我们注意到金属在过去一周表现普遍不错，考虑到今天是11月的第一天，我们预计会有逢低买盘，”Marex Spectron交易商Dee Parera称。

美元指数 下跌0.6%，报97.854。

锡价 升0.72%，报每吨20,850美元，为2014年9月以来最高，因在库存跌至12年低位后市场担心供应短缺。

期铝 一度触及去年7月以来最高的1,740.25美元，后回落0.52%，报每吨1,725美元。

期铜 持于接近一个月高位，受助于中国需求前景改善，价格上涨1%，报4,906.50美元，为连续第七日上涨。

期铅 基本持平于周一的2,066美元；期镍 微降0.1%，报每吨10,465美元。(完)

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