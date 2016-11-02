金属期市：铜价升至五年高点后回落，但中国数据强劲支撑市场

* 铜价上涨后回落

* 调查显示特朗普领先，投资者不安

路透伦敦11月2日 - 期铜周三下跌，因投机客在本周铜价上涨后锁定利润，但价格受到中国经济数据的支撑，因该数据直指工业金属需求强劲。

1400 GMT，伦敦金属交易所(LME)指标期铜 下跌0.6%，报每吨4,891美元，从周二触及的8月2日以来高位4,922美元回落。

包括金属在内的全球市场都惊诧于周二的民调结果。该民调结果显示，总统候选人特朗普的支持率领先于对手希拉里。

“价格升得这么多，我当然预计到会有获利回吐，”Capital Economics资深商品分析师Caroline Bain称。她补充道，美国总统大选也拖累价格走低。

在经济和政治处于不确定时期，投资者通常会青睐黄金和瑞士法郎等避险资产，离开全球股市和一些商品市场。

中国官方数据显示，10月的采购经理人指数(PMI)以逾两年来最快的速度上涨，这强化了中国信贷和楼市的快速增长令整体经济持稳的观点，抑制了铜价的进一步下跌。

期锌 跟随其它金属下跌，受获利回吐影响从五年高位回落， 但交易员称，锌价仍受到供应短缺的基本面的支撑。

锌价下跌1.3%，报2,432.50美元，受供应短缺担忧支撑，锌价一度升至五年高位，此前嘉能可 关停了其在澳大利亚的Black Star矿场；且本周有报道称，2017年锌市场将出现短缺。

锡价 仍维持上涨动能，升至2014年9月以来最高的20,895美元，较周二收盘高10美元。锡价得益于供应短缺的担忧，此前锡库存跌至12年低位。

期铝 下跌1.7%，报1,706.50美元；期铅 下跌0.3%，报2,063美元；期镍 下跌0.7%，报10,335美元。(完)

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