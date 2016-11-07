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亚洲 | 2016年 11月 7日 星期一 10:08 BJT

金属期市：美元走强打压伦铜下跌，但沪铜上涨

金融科技公司essDOCS推出一个追踪存放在仓库中材料的电子系统，与LME正在测试的一个系统类似。

巴西联邦环保机构IBAMA周五表示，将对Samarco Mineracao罚款50万雷亚尔/天，因该公司未遵守与2015年尾矿坝泄漏相关的指示。

日本三菱商事 将全年净利目标上调32%，预计今年炼焦煤价格上涨和矿场削减成本将提振获利，但警告称截至3月底的当前财年结束前，炼焦煤价格可能大幅下降。

韩国浦项钢铁(POSCO) 发言人对路透表示，该公司旗下风险投资业务POSCO Capital已经出价竞购澳洲Arrium 的炼钢业务。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/杜明霞；审校 徐文焰/王兴亚)

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