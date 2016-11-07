金属期市：美元走强打压伦铜下跌，但沪铜上涨

美国热股：KKR同意以约13亿美元收购日立旗下日立工机，KKR股价上扬
路透1月13日 - 美国私募股权公司KKR 同意斥资约13亿美元，收购日立 旗下电动工具子公司日立工机 。这是该公司三个月里第二次在日本达成十亿美元级别的交易。
金融科技公司essDOCS推出一个追踪存放在仓库中材料的电子系统，与LME正在测试的一个系统类似。
巴西联邦环保机构IBAMA周五表示，将对Samarco Mineracao罚款50万雷亚尔/天，因该公司未遵守与2015年尾矿坝泄漏相关的指示。
日本三菱商事 将全年净利目标上调32%，预计今年炼焦煤价格上涨和矿场削减成本将提振获利，但警告称截至3月底的当前财年结束前，炼焦煤价格可能大幅下降。
韩国浦项钢铁(POSCO) 发言人对路透表示，该公司旗下风险投资业务POSCO Capital已经出价竞购澳洲Arrium 的炼钢业务。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/杜明霞；审校 徐文焰/王兴亚)
路透1月13日 - 美国私募股权公司KKR 同意斥资约13亿美元，收购日立 旗下电动工具子公司日立工机 。这是该公司三个月里第二次在日本达成十亿美元级别的交易。
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路透1月13日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 299.7 18 299.7 7 * 2月 299.0 23 298.0 9 * 3月 298.6 24 292.6 23 * 4月 292.8 302 289.0 45 * 5月 292.5 803 288.5 402 * 6月 293.5 5,434 289.1 1,829 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT