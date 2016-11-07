金属期市：期铜触及近八个月最高，此前希拉里选情提振全球市场

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 期铜上涨，因希拉里躲过了指控
* 预计美国大选前市场将波动
* 期镍跳升，录得五年来最大涨幅
路透伦敦11月7日 - 期铜周一触及3月以来最高，此前美国联邦调查局(FBI)在重新调查希拉里邮件事件后没有对其提出指控，这在周二大选前提振了全球市场。
希拉里被看作是维持现状候选人，其政策比她的对手共和党候选人特朗普更可预见，也就是说，有利于希拉里获胜的消息通常能提振全球风险胃纳。
指标期铜 收高2%，报每吨5,098美元，为3月18日以来最高。
“这给市场提供了一些安抚，”ETF Securities商品策略师Nitesh Shah在谈到最新的大选形势时称。但他也警告称，市场仍会波动，因在大选结果出炉前会有更多的民调结果出来。
给铜价带来支撑的还有中国在2016-2020年的五年计划中将电力投资增加83%，Argonaut分析师Helen Lau称。
期镍 跳升6.4%，至11,125美元，录得2011年10月以来的最大单日升幅，这也是2015年8月以来的最高价，因交易员在供应短缺预期支撑下回补空头。
INTL Stone分析师Edward Meir警告不要对镍市场太过乐观，因“供应前景仍不明朗”，全球最大镍生产国菲律宾明年的供应可能不像今年这么紧。
期锌 触及五年新高的2,503.50美元，收盘上涨0.9%，报2,468美元，因预计供应短缺。
期锡 涨0.8%，报21,845美元，为2014年8月以来最高；期铅 升0.3%，报2,087美元；期铝 基本持平于1,727美元。(完)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。