金属期市：期铜触及近八个月最高，此前希拉里选情提振全球市场

* 期铜上涨，因希拉里躲过了指控

* 预计美国大选前市场将波动

* 期镍跳升，录得五年来最大涨幅

路透伦敦11月7日 - 期铜周一触及3月以来最高，此前美国联邦调查局(FBI)在重新调查希拉里邮件事件后没有对其提出指控，这在周二大选前提振了全球市场。

希拉里被看作是维持现状候选人，其政策比她的对手共和党候选人特朗普更可预见，也就是说，有利于希拉里获胜的消息通常能提振全球风险胃纳。

指标期铜 收高2%，报每吨5,098美元，为3月18日以来最高。

“这给市场提供了一些安抚，”ETF Securities商品策略师Nitesh Shah在谈到最新的大选形势时称。但他也警告称，市场仍会波动，因在大选结果出炉前会有更多的民调结果出来。

给铜价带来支撑的还有中国在2016-2020年的五年计划中将电力投资增加83%，Argonaut分析师Helen Lau称。

期镍 跳升6.4%，至11,125美元，录得2011年10月以来的最大单日升幅，这也是2015年8月以来的最高价，因交易员在供应短缺预期支撑下回补空头。

INTL Stone分析师Edward Meir警告不要对镍市场太过乐观，因“供应前景仍不明朗”，全球最大镍生产国菲律宾明年的供应可能不像今年这么紧。

期锌 触及五年新高的2,503.50美元，收盘上涨0.9%，报2,468美元，因预计供应短缺。

期锡 涨0.8%，报21,845美元，为2014年8月以来最高；期铅 升0.3%，报2,087美元；期铝 基本持平于1,727美元。(完)

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