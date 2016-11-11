金属期市：期铜急升后受获利了结拖累回落，但本周涨幅仍为约五年最大

* 期铜在特朗普胜选后上涨，押注中国需求增长

* 锌价触及近六年高位后回落

* 铅、铝和镍从多年高位回落

* 下周在上海举办中国-世界铜业大会(CESCO)行业周活动

路透伦敦11月11日 - 期铜周五下跌，因受特朗普意外赢得美国大选及中国需求前景改善带动，铜价急升录得自2011年以来最佳周度表现后，投资者锁定利率。

特朗普曾称，他计划修缮中心城区，重建高速路和基础设施，对低价进口产品设置障碍。这些誓言给金属价格带来新的生命，提振美国通胀上升预期。

“这是绝对不寻常的，在我的职业生涯中还没看见过这样的事情，”麦格理分析师Vivienne Lloyd称。

“预计美国将增加基建支出...旨在安抚市场的国家的刺激举措，不只是中国。一周内急升了1,000美元，已经脱离了基本面。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 稍早跳升近8%，至6,025.50美元，为2015年6月以来最高，当时有望录得1980年以来的最佳周度表现。

但收盘期铜下跌0.9%，报5,549美元，仍录得2011年底以来的最大周度涨幅。

锌价 稍早升至2010年10月以来最高的2,637美元；铅价 触及2014年9月以来最高的2,226美元；铝价触及2015年5月以来最高的1,794.50美元；镍价 触及2015年7月以来最高的12,145美元。

涨幅被基于走势的基金买盘扩大，特别是在中国。为了限制过度投机，上海期交所周五调整了铜、锌和镍的交易手续费。

期铝收跌1.4%，报1,745美元；期锌收跌2.1%，报2,472美元；期铅收跌2%，报2,111美元；期镍收跌2.9%，报11,205美元；期锡 收跌0.6%，报21,375美元。(完)

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