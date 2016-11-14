金属期市：期铜续升，因中国增加基础设施支出

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 期铜续升，上周录得两位数升幅
* 特朗普支出计划提振市场
* 期锌接近五年高位
路透伦敦11月14日 - 期铜在上周录得两位数升幅后周一续升，此前主要金属消费国中国比预计更早地传来扩大基础设施支出的消息，但部分分析师称，这波反弹看似过度。
期锌和期铅也上涨。
中国的官方数据显示，1-10月的固定资产投资略有加快，因政府加大投入以支撑增长。
指标期铜 收高0.4%，报每吨5,569美元，上周大涨11.2%，为2011年以来最大周度升幅。美国当选总统特朗普承诺扩大基础设施支出也提振市场。
上周期铜急升，一度最多升20%，但分析师称，上涨没有得到基本面支撑，铜价将出现回落。
“今天上午来自中国的消息整体是积极的，但不足以再次激发升势，”Capital Economics高级商品经济学家Caroline Bain称。
“特朗普获胜带来的价格提升根本是靠不住的，我们得等到他任职后看有多少计划能够实施，”她还补充道，期铜升得太快，将出现回落。
期锌 急升5.5%，报每吨2,607美元，接近上周五触及的五年高位。
锌价今年迄今已上涨约55%，因供应减少。
期铅 升4%，报每吨2,195美元，为2014年9月以来最高收价。
期铝 下跌0.6%，报每吨1,735美元。期锡 下滑2.6%，报每吨20,830美元。期镍 下跌0.4%，报11,260美元。(完)
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(编译 刘静；审校 利棣儿)
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