金属期市：期铜长达一周的涨势暂歇，因美元持稳和交易商锁定利润

* 铅和锌触及多年高位

* 三个月期锡下跌4%，接近一个月低位

* 美元稍微离开11个月高位

路透伦敦11月15日 - 期铜价格周二下跌，因美元在11个月高位附近持稳，交易商在长达一周的涨势后锁定利润，此前特朗普在美国大选中获胜激发了此波上涨行情。

三个月期铜 最多下跌3.2%，至一周低位的5,360美元，收盘下跌0.9%，报5,520美元。上周五盘中曾急升近8%，至2015年6月以来最高价。

“跌穿5,000美元是可能的，因为基本面上没有变化...大选前因美国和中国的经济数据，铜前景已经改善了，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann称。

“这波投机性交易现在尘埃落定了，上周因美国扩大基础设施投资预期推动上涨，明年铜市场仍可能过剩。”

上海期货交易所交投最活跃的铜期货 下跌4.3%，报每吨43,670元人民币。

伦敦金属交易所(LME)周二发布的报告显示，上周五，基金交易期铜净多头头寸较前周增加18%，至63,870口。

美国商品期货交易委员会周一发布的数据显示，截至11月8日当周，对冲基金和货币经理将纽约商品期货交易所(COMEX)期铜净多头头寸增加至纪录高位的59,263口。

三个月期锌 收高7美元，报2,614美元，从稍早触及的2,684美元的2010年1月以来新高回落。锌价今年迄今已经上涨约60%。

期铅 收高0.6%，报每吨2,209美元，盘中高见2,238美元的2014年9月以来新高。

期锡 收跌2.5%，报20,300美元，稍早触及19,840美元的近一个月低位。期镍 收高0.3%，报11,290美元，期铝 收盘持平于1,735美元。(完)

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