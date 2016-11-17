金属期市：期铜上涨，因投机性交易和库存趋降

* 期铜受投机性买盘带动上涨

* 库存自今年高位减少了三成

路透伦敦11月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周四在震荡交投中上涨，因投机性买盘以及铜库存不断减少。

指标三个月期铜 收高1.2%，报每吨5,495.50美元，此前期铜在11月11日触及去年6月来最高的6,025.50美元。

期铜自上周触及的高位回落了约8%，对特朗普当选美国总统后美国可能增加基建支出的预期带动了期铜之前的升势。

根据LME数据，周四铜库存增加2,275吨至25.7875万吨，但较9月触及的今年峰值减少了32%。

“铜市目前有些困惑，我们一直在预期会出现适当的修正，但交投一直非常震荡，”ETF Securities商品策略师Nitesh Shah表示，并称可能是投机性买盘。

但Shah表示，尽管他预计铜价会小幅上涨，但目前价位已经算高的。

其他金属中，三个月期锌 跌0.4%，报2,514美元，周二期锌升至2010年1月来最高。