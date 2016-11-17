金属期市：期铜上涨，因投机性交易和库存趋降

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 期铜受投机性买盘带动上涨
* 库存自今年高位减少了三成
路透伦敦11月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周四在震荡交投中上涨，因投机性买盘以及铜库存不断减少。
指标三个月期铜 收高1.2%，报每吨5,495.50美元，此前期铜在11月11日触及去年6月来最高的6,025.50美元。
期铜自上周触及的高位回落了约8%，对特朗普当选美国总统后美国可能增加基建支出的预期带动了期铜之前的升势。
根据LME数据，周四铜库存增加2,275吨至25.7875万吨，但较9月触及的今年峰值减少了32%。
“铜市目前有些困惑，我们一直在预期会出现适当的修正，但交投一直非常震荡，”ETF Securities商品策略师Nitesh Shah表示，并称可能是投机性买盘。
但Shah表示，尽管他预计铜价会小幅上涨，但目前价位已经算高的。
其他金属中，三个月期锌 跌0.4%，报2,514美元，周二期锌升至2010年1月来最高。
期铝 收低0.5%，报1,685美元，期铅 跌0.4%，报2,169.50美元。期锡 涨幅最大，上扬1.6%，报20,200美元，周三期锡跌至10月21日来最低。期镍 跌0.8%，报11,240美元。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。