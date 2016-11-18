金属期市：期铜录得一个月以来最大周度跌幅，因美元急升

* 期铜从17个月高位下跌10%

* 美元兑一篮子货币触及14年高位

* Sherritt预计古巴镍工厂2017年重返盈利

路透伦敦11月18日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五下挫，并录得一个月以来的最大周度跌幅，因美元急升至14年高位，交易员认为美国当选总统特朗普经济政策驱动的涨势目前来看已过度。

期铜上周急升逾11%，录得2011年10以来的最大周度涨幅，因投资者押注特朗普的增加基建支出和减税计划能提振美国经济。

但自11月11日升穿6,000美元触及17个月高位后，铜价已下跌近10%，最新受挫于美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表讲话称将“相对很快”升息。

“基建支出预期带动的升势过度，美元走强也帮助铜价下跌，后市可能会横盘，因利好预期已经被消化，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg称。

三个月期铜 收跌1.3%，报5,423美元，周线下跌2%。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周四在国会听证时表示，特朗普当选美国总统没有改变美联储“相对很快”升息的计划。

讲话推高美元指数 周五升至2003年初来最高。

分析师称，明年铜市场相对平衡可能会支撑价格。

期镍 收跌3.4%，报10,855美元。

如果价格保持在当前水平，Sherritt International在古巴的镍合资公司明年将重返盈利。

其他基本金属中，期锌 收高0.2%，报2,537美元。期铅 收跌1.4%，报2,139美元；期铝 收高0.4%，报1,694美元；期锡 持平于20,200美元。(完)

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