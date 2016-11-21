金属期市：期铜劲升2.5%领涨工业金属市场，因需求转好和美元下跌

* 美元从14年高位回落

* 期铜上周录得三周来的首周下跌

路透伦敦11月21日 - 铜价周一引领工业金属价格走高，因预计主要消费国中国的需求改善和美国市场需求增强，且美元回吐近期涨幅。

指标期铜 收于每吨5,559美元，上涨2.5%。上周，期铜下跌2.3%，录得三周来的首次周线下跌。

中国投资者纷纷涌入铜市场，将铜价本月推升至17个月高位，他们称基础设施支出和政府改革将在今年余下时间和明年支撑铜价。

铜价近期的涨势也与特朗普意外赢得美国大选后美国需求将增加的预期有关。特朗普曾誓言要加大基础设施支出。

“今天的升势是很多因素造成，美元走弱，其次是美国政府的支出计划，铜价预计将得益于此计划，”德国商业银行商品研究负责人Eugene Weinberg称。

“但市场过热了，也过度估计了这些措施的影响。”

美元指数 下跌0.2%，上周五曾触及近14年高位。

美国商品期货委员会上周五发布的数据显示，截至11月15日当周，投资者将COMEX铜期货和期权净多头头寸连续第二周提高至纪录高位。

期镍 录得两周来的最大升幅，上涨5%，至11,400美元；期锌 升1.7%，至2,581美元。

期铅 和期铝 均涨1.6%，分别至2,173美元和1,722美元。

期锡 涨3.2%，报20,850美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化