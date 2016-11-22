金属期市：期铜攀升，因通胀预期及供应收紧

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 基于动能的基金买入基本金属－交易商
* 全球股市受通胀预期带动走强，油价触及10月来高位
* 人民币回升，但仍接近八年半低点
路透伦敦11月22日 - 铜价周二触及一周高位，受供应收紧的迹象带动，且预计美国通胀上升和人民币进一步贬值的投资人买入金属作为对冲。
全球股市攀升，因投资人坚持认为美国当选总统特朗普的开支政策将刺激经济成长和通胀，且油价也一度触及本月高位。
人民币兑美元回升，但仍徘徊在近八年半低点附近，因美元后市仍看多，特朗普胜选后美元一路走强。
美国公布10月美国成屋销售增加，巩固了未来多次升息的预期，美元的前景获得进一步提振。
“供应看来较预期紧张，且中国在增购铜作为人民币贬值的对冲。但供应预估仍显示明年供应将强劲增加，所以预计铜价将回落。”SP Angel 分析师Sergey Raevskiy称。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收于每吨5,613美元，上涨1%，稍早触及一周高位5,687美元。交易商称有基于动能的基金新买盘。
上海期货交易所期铜合约 涨3.8%，至每吨46,210元人民币。其他上海期交所金属涨幅在3-6%，受投资者追求收益提振。
中国上海期货交易所周二称，自11月24日收盘结算时起，上调铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、热轧卷板、天然橡胶和石油沥青品种交易保证金标准和下一交易日起的涨跌幅度限制。
其他基本金属中，三个月期镍 收低0.3%，报11,370美元。期铝 收高2.2%，报1,760美元。期铅 收高0.9%，报2,192美元。期锌 升0.8%，收报2,602美元。期锡 涨1%，收报21,050美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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