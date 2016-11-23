金属期市：期铜反弹，因美国强劲经济数据刺激基金买盘

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 美国制造业和消费者信心数据提振铜价上涨
* LME库存降至8月中以来最低
路透伦敦11月23日 - 期铜周三急升至近两周最高水平，因美国和欧元区的经济数据乐观，刺激了一波基金买盘出现，逆转了稍早的颓势。
期铜价格在11月已经累积上涨18.2%，势将录得逾10年来的最大月度升幅，因预计美国当选总统将如其所承诺的那样增加基建支出，进而增加对原材料的需求。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2.2%，报每吨5,739美元，脱离了盘中低位5,562美元。稍早，铜价触及11月11日以来最高的5,786美元。
“欧元区制造业采购经理人指数(PMI)强劲，确认了最近看到的全球制造商增长趋势，这显然对基本金属是好消息，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen称，“美国制造业PMI也小幅走高。”
美元周三急升至逾13年高位，受助于美国经济数据强劲，表明美国经济处于稳步增长轨道上。
美国商务部公布，美国10月耐久财(耐用品)订单较前月增长4.8%，市场预估为增长1.5%。 周三公布的一份报告显示，密西根大学11月美国消费者信心指数终值上升至5月来最高，且高于预期。
期铝 收高1%，报1,778美元；期铅 收高1.5%，报2,224美元；期锌 收高2.6%，报2,670美元。
期镍 收升2%，报11,600美元。期锡 收涨0.9%，报21,245美元。(完)
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(编译 刘静；审校 李军)
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