金属期市：期铜反弹，因美国强劲经济数据刺激基金买盘

* 美国制造业和消费者信心数据提振铜价上涨

* LME库存降至8月中以来最低

路透伦敦11月23日 - 期铜周三急升至近两周最高水平，因美国和欧元区的经济数据乐观，刺激了一波基金买盘出现，逆转了稍早的颓势。

期铜价格在11月已经累积上涨18.2%，势将录得逾10年来的最大月度升幅，因预计美国当选总统将如其所承诺的那样增加基建支出，进而增加对原材料的需求。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2.2%，报每吨5,739美元，脱离了盘中低位5,562美元。稍早，铜价触及11月11日以来最高的5,786美元。

“欧元区制造业采购经理人指数(PMI)强劲，确认了最近看到的全球制造商增长趋势，这显然对基本金属是好消息，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen称，“美国制造业PMI也小幅走高。”

美元周三急升至逾13年高位，受助于美国经济数据强劲，表明美国经济处于稳步增长轨道上。

美国商务部公布，美国10月耐久财(耐用品)订单较前月增长4.8%，市场预估为增长1.5%。 周三公布的一份报告显示，密西根大学11月美国消费者信心指数终值上升至5月来最高，且高于预期。

期铝 收高1%，报1,778美元；期铅 收高1.5%，报2,224美元；期锌 收高2.6%，报2,670美元。

期镍 收升2%，报11,600美元。期锡 收涨0.9%，报21,245美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化