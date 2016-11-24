金属期市：期锌升至逾八年高位，因基金买盘和基本面强劲

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 期锌自1月低点暴涨近90%
* 库存可轻松抵消锌供应短缺
* 期铜势将录得2006年4月来最大月度升幅
* 美国感恩节假期，伦敦市场午后市场交投迟滞
路透伦敦11月24日 - 期锌价格周四跳升至逾八年高位，期铜升向今年峰值，因对需求增强和供应收紧预期带动基金买盘。
伦敦金属交易所指标三个月期锌 收高2.1%，报2,725美元，脱离盘中触及的2008年3月来最高的2,760美元。
期锌自1月所创的六年半低点1,444.50已经暴涨近90%，因投资人担心矿场关闭导致供应短缺。
“有不少中国资金进场，且锌的基本面非常强劲，”花旗分析师David Wilson表示，“我们认为锌市场明年将收紧，投机资金涌入显示已因相同观点提早行动了。”
根据路透调查，锌市场今年预计供应短缺40万吨，但可能被库存轻松弥补，LME注册锌库存超过44万吨。
麦格理预计隐藏的库存估计达到140万吨，或约全球需求的10%，流入市场可能也会令锌多头意外。
交易商和分析师表示，美国当选总统特朗普计划在未来十年基建支出1万亿美元对工业金属而言不算什么。
不过整体人气已经改善，11月迄今，期铜大涨了20%，势将创2006年4月来最大月度升幅。
三个月期铜收高2.2%，报5,868美元，为11月11日来最高，当日期铜自去年6月来首次升穿6,000美元。
期铝 收低0.4%，报1,771美元；期铅 收高0.8%，报2,242美元；期镍 下滑0.2%，报11,580美元。期锡 收涨0.5%，报21,350美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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