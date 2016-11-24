金属期市：期锌升至逾八年高位，因基金买盘和基本面强劲

* 期锌自1月低点暴涨近90%

* 库存可轻松抵消锌供应短缺

* 期铜势将录得2006年4月来最大月度升幅

* 美国感恩节假期，伦敦市场午后市场交投迟滞

路透伦敦11月24日 - 期锌价格周四跳升至逾八年高位，期铜升向今年峰值，因对需求增强和供应收紧预期带动基金买盘。

伦敦金属交易所指标三个月期锌 收高2.1%，报2,725美元，脱离盘中触及的2008年3月来最高的2,760美元。

期锌自1月所创的六年半低点1,444.50已经暴涨近90%，因投资人担心矿场关闭导致供应短缺。

“有不少中国资金进场，且锌的基本面非常强劲，”花旗分析师David Wilson表示，“我们认为锌市场明年将收紧，投机资金涌入显示已因相同观点提早行动了。”

根据路透调查，锌市场今年预计供应短缺40万吨，但可能被库存轻松弥补，LME注册锌库存超过44万吨。

麦格理预计隐藏的库存估计达到140万吨，或约全球需求的10%，流入市场可能也会令锌多头意外。

交易商和分析师表示，美国当选总统特朗普计划在未来十年基建支出1万亿美元对工业金属而言不算什么。

不过整体人气已经改善，11月迄今，期铜大涨了20%，势将创2006年4月来最大月度升幅。

三个月期铜收高2.2%，报5,868美元，为11月11日来最高，当日期铜自去年6月来首次升穿6,000美元。

期铝 收低0.4%，报1,771美元；期铅 收高0.8%，报2,242美元；期镍 下滑0.2%，报11,580美元。期锡 收涨0.5%，报21,350美元。(完)

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