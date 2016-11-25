金属期市：期锌受基金买盘带动升至逾八年半高位

* LME期铅升至2013年2月来最高

* 上海期货交易所铅库存自7月底来大跌62%

* LME期铝遭遇获利了结和生产商卖盘拖累走软

路透伦敦11月25日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌价格周五升至逾八年半最高，因基金买盘持续，但分析师警告价格可能较供需基本面超前。

期铅也扩大升势，涨至三年九个月高位。

期锌今年在LME市场表现最佳，劲升77%，因担心大型矿场关停将导致供应短缺。

指标三个月期锌 收高3.5%，报2,819美元，为2008年3月6日来最高，本周大涨11%，为2010年2月来最大周度升幅。

“我对过去几周的走势有些无语了，因基本面没有太大变化，没有理由出现这么大的价格升幅。”Capital Economics高级商品分析师Caroline Bain称。

“我担心感觉有很多的投机因素，人气在某一时点会出现转变，价格会有大幅修正。”

路透调查显示，锌市场预计今年供应短缺40万吨。

但LME和上海期交所的锌库存水准超过47万吨，可以弥补供应短缺。

期铅也上涨，受助于上海期交所周度铅库存减少16%，自7月底来库存降幅达到62%。

LME三个月期铅 劲升6.7%，报2,391.50美元，为2013年2月来最高，且为五年最大单日升幅。

三个月期铜 收高0.2%，报5,879美元，此前中国公布的贸易数据显示，10月精炼铜进口同比减少45%。

期铝 收低0.8%，报1,757美元；期镍 下滑0.1%，报11,570美元。期锡 下挫2%，报20,925美元。(完)

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