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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 09:57 BJT

金属期市：伦敦期锌大涨至九年高位，期铅亦创五年高点

0021 GMT，伦敦期铜 上涨0.4%至每吨5,905美元，上个交易日收盘近持平。

上海期锌 和期铅 大涨7%，期铜 下滑0.2%至每吨48,140元人民币，盘中走势震荡。

中国国家统计局周日公布，10月规模以上工业企业实现利润总额6,161亿元人民币，同比增长9.8%，增速比9月加快2.1个百分点，显示企业效益向好态势进一步稳固。

针对近期人民币兑美元汇率贬值压力加大，中国央行副行长易纲周日表示，从数据看，人民币在全球货币体系中仍表现出稳定强势货币特征，未来人民币汇率完全有条件继续保持在合理均衡水平上基本稳定。

全球最大的铜矿商--智利国家铜业公司(Codelco) 今年1-9月产量较上年同期增加1.2%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (翻译 龚芳/张荻； 审校 王丽鑫/王兴亚)

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