金属期市：伦敦期锌大涨至九年高位，期铅亦创五年高点

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
0021 GMT，伦敦期铜 上涨0.4%至每吨5,905美元，上个交易日收盘近持平。
上海期锌 和期铅 大涨7%，期铜 下滑0.2%至每吨48,140元人民币，盘中走势震荡。
中国国家统计局周日公布，10月规模以上工业企业实现利润总额6,161亿元人民币，同比增长9.8%，增速比9月加快2.1个百分点，显示企业效益向好态势进一步稳固。
针对近期人民币兑美元汇率贬值压力加大，中国央行副行长易纲周日表示，从数据看，人民币在全球货币体系中仍表现出稳定强势货币特征，未来人民币汇率完全有条件继续保持在合理均衡水平上基本稳定。
全球最大的铜矿商--智利国家铜业公司(Codelco) 今年1-9月产量较上年同期增加1.2%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (翻译 龚芳/张荻； 审校 王丽鑫/王兴亚)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。