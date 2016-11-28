金属期市：锌价受中国投资消息驱动升至近10年高位，铅价急升

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 锌价触及九年高位，铅价触及五年高位
* 中国基础设施和地产投资提振金属价格
* 铜价触及近一年最高
* 分析师警告市场快速过热
路透伦敦11月28日 - 锌价周一急升至九年高位，铅价升至五年高位，因有报道称，中国加大基础设施投资，且有迹象显示，中国的地产投资强劲，这刺激了大量买盘。中国是全球最大金属消费国。
锌价表现最佳，因中国钢铁期货跳升至31个月高位，以及在2017年全球增长乐观预期支撑下，基金转投风险资产。
周一，中国批准了2,470亿元人民币(360亿美元)的铁路投资计划。10月，中国的房地产投资以2014年4月以来的最快速度增长。
“我们当前处于中国信贷快速增长期，社会融资过去几个月大量增加...但我认为我们开始进入超买区域，”Oxford Economics商品分析师Dan Smith称。
“锌市供应方面最大的隐忧是，如果价格过高，嘉能可等公司已经削减的产能可能重新恢复生产。”
伦敦金属交易所(LME)期锌 急升逾5%，至2,985美元，为2007年10月以来最高价，收盘上涨2.9%，报2,900美元。期铅 跳升逾7%，至2,576.50美元，为逾五年来最高，收盘升5.5%，报2,523美元。
上海期交所，期锌 和期铅 最多升7%，螺纹钢期货 升至2014年5月以来最高。
中国在周末发布的数据显示，10月工业企业利润加速上涨，表明中国经济进一步走强。
期铜 上涨近3%，至6,045.50美元，为逾一年来最高，买价最后升0.02%，报5,880美元。
铜价有望在11月录得逾10年来的最大月度涨幅，但12月假日季成交放缓，可能很快会限制涨势，GF Futures总经理Bonnie Liu称。
期铝 收跌0.6%，报1,747美元；期锡 收高0.6%，报21,050美元；期镍 收高0.6%，报11,635美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 母红)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。