金属期市：锌价受中国投资消息驱动升至近10年高位，铅价急升

* 锌价触及九年高位，铅价触及五年高位

* 中国基础设施和地产投资提振金属价格

* 铜价触及近一年最高

* 分析师警告市场快速过热

路透伦敦11月28日 - 锌价周一急升至九年高位，铅价升至五年高位，因有报道称，中国加大基础设施投资，且有迹象显示，中国的地产投资强劲，这刺激了大量买盘。中国是全球最大金属消费国。

锌价表现最佳，因中国钢铁期货跳升至31个月高位，以及在2017年全球增长乐观预期支撑下，基金转投风险资产。

周一，中国批准了2,470亿元人民币(360亿美元)的铁路投资计划。10月，中国的房地产投资以2014年4月以来的最快速度增长。

“我们当前处于中国信贷快速增长期，社会融资过去几个月大量增加...但我认为我们开始进入超买区域，”Oxford Economics商品分析师Dan Smith称。

“锌市供应方面最大的隐忧是，如果价格过高，嘉能可等公司已经削减的产能可能重新恢复生产。”

伦敦金属交易所(LME)期锌 急升逾5%，至2,985美元，为2007年10月以来最高价，收盘上涨2.9%，报2,900美元。期铅 跳升逾7%，至2,576.50美元，为逾五年来最高，收盘升5.5%，报2,523美元。

上海期交所，期锌 和期铅 最多升7%，螺纹钢期货 升至2014年5月以来最高。

中国在周末发布的数据显示，10月工业企业利润加速上涨，表明中国经济进一步走强。

期铜 上涨近3%，至6,045.50美元，为逾一年来最高，买价最后升0.02%，报5,880美元。

铜价有望在11月录得逾10年来的最大月度涨幅，但12月假日季成交放缓，可能很快会限制涨势，GF Futures总经理Bonnie Liu称。

期铝 收跌0.6%，报1,747美元；期锡 收高0.6%，报21,050美元；期镍 收高0.6%，报11,635美元。(完)

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