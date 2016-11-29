金属期市：期铅和期锌从多年高位急挫逾6%，因担心前期上涨过度

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 工业金属急挫，因担心反弹过度
* 油价下跌，风险意愿减弱
路透伦敦11月29日 - 期铅和期锌周二从前一交易日触及的多年高位急挫逾6%，因油价下跌，及美国大选后的升势已过度的观点刺激了卖盘。
本月稍早工业金属急升，因市场认为美国当选总统特朗普增加基础设施投资的承诺会提振需求，但短期内的快速上涨令市场容易受到回调的打击。
期铅和期锌周一的涨幅最大，但今日走势挣扎，因油价急挫逾4%，削弱了对工业金属等被看作是风险较大资产的兴致。
伦敦金属交易所(LME)期铅 急挫6.7%，报每吨2,354美元，为逾五年来的最大单日跌幅。期锌 收跌6.6%，报每吨2,710美元，为2010年11月以来的最大单日跌幅。
“今天我们看到一些避险情绪，看看油价，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann称，“所以在价格大幅上涨后看到一些获利回吐。”
“昨日锌价急升至九年高位，铅价升至逾五年最高，”他说，“走势过快和过猛，仍可能出现修正。”
期铅本月仍上涨14%，为去年4月以来的最大月度升幅。在缺少需求增加和供应收紧迹象的情况下，这一升幅令人们不禁担心卷入了整个商品市场的投机风潮里面了。
国际铅锌研究小组(ILZSG))最新预计，全球今年精炼铅需求小幅增长2.8%。
期铜 收跌3%，报每吨5,705美元；期铜周一触及2015年6月以来最高的6,045.50美元。
期镍 也下跌逾5%，至每吨10,995美元，收盘下跌4.7%，报11,085美元。
期铝 收跌1.5%，报1,721美元；期锡 收跌2.3%，报20,575美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 利棣儿)
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