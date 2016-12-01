金属期市：期铜回落，因投机客兴致减弱

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 中国工厂活动数据提振上海期铜
* 投机客买盘可能开始减少，打击价格
路透伦敦12月1日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周四下跌，因对美国大选后升势的可持续性产生质疑，投机客开始减少头寸。
三个月期铜 收跌0.6%，报每吨5,791美元，距离前一交易日触及的一周低位不远。
但上海期铜上升近2%，得益于油价反弹，及中国公布11月工厂活动温和扩张，通胀压力有加大迹象的数据后，投机兴致跟进。
上海期货交易所主力期铜 上涨至每吨47,570元人民币(6,900美元)，周三曾下跌3.6%。
“在中国经济增长方面，基本上好于很多人的预期，但中国巨量的投机买盘可能开始减弱，将打击价格，”花旗策略师David Wilson称。
“铜价在5,000-5,500美元是一个合理的区间，看似现在有点过高。”
期铜周一触及去年6月以来最高的6,045.50美元。
铜价11月上涨20%，为2006年4月以来的最大月度升幅，受助于美国当选总统特朗普可能实施大规模财政刺激计划，进而提升通胀的预期。
期锌 收高0.9%，报每吨2,728美元；期铅 下跌2.2%，报2,314美元。两种金属均从本周稍早触及的多年高位回落。
中国上海期货交易所称，自周三晚连续交易时段起，非期货公司会员或客户在锌ZN1701合约和ZN1702合约日内开仓交易的最大数量分别为1,500手，在铅PB1701合约和PB1702合约日内开仓交易的最大数量分别为1,000手。 此举旨在抑制对两种金属的投机操作。
期锡 收盘持平于21,055美元；期镍 收跌0.4%，报11,210美元，期铝 收跌0.6%，报1,722美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 李军)
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