金属期市：期锌和期铅跌至一周低点，关注周末意大利公投和奥地利大选

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 菲律宾称将关停更多矿场
* 关注周末意大利公投和奥地利大选
路透伦敦12月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌和期铅周五跌至一周最低水准，因投资人为欧洲可能发生的意外作准备，周末意大利将举行修宪公投，奥地利将进行大选。
意大利总理伦齐承诺，若选民拒绝修宪，他将辞职。奥地利周日将举行总统大选。自由党候选人Norbert Hofer可能成为西欧自二战以来第一位民选的极右翼领导人。
“市场可能在为周末的事件布仓，”中银国际大宗商品策略部主管付晓表示。
“意大利公投结果为‘不’，以及奥地利首次由极右翼政党赢得大选会给欧洲带来更多不确定性。”
三个月期锌 收低2.2%，报2,668美元，期铅 下挫1.9%，报2,270美元。
过去一个月期锌和期铅在LME基本金属中涨幅居前，因投机商买盘带动，但较上周五触及的多年高位已经大幅回落。
包括全球股市和油价在内的其他市场周五也下滑，因美国就业数据强劲，巩固了本月美联储将加息的可能性。
三个月期铜 收跌0.5%，报每吨5,760美元，延续昨日跌势。
期镍 收高2.2%，报11,455美元，此前消息称菲律宾政府将因环保关停更多矿场。
期铝 收跌0.5%，报1,714美元。期锡 下跌0.1%，报21,025美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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