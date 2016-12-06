金属期市：期铜回落，因之前的升势过度

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 期铜周一急升近3%
* 锌价收复早盘失地，延续了周一大涨3.7%升势
路透伦敦12月6日 - 期铜价格周二下跌，因投资者在前日大涨后锁定利润，他们担心金属价格在过去一个月的急升已经过度。
周一铜价大涨2.8%，因美元下滑激发了程序交易基金买盘，但铜价未能守住涨幅。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌1.1%，报每吨5,884美元，上月铜价上涨23%，达到2015年6月以来最高的6,045.50美元。
“我们的确认为升势过度，”Capital Economics分析师Caroline Bain称。
“看一下投资者的买入水平，就能知道这些买盘是基于一种狂热的预期，而不是基于基本面，我们认为年底前不可避免地会有一些获利回吐。”
供应方面，卡萨克斯坦铜厂Kaz Minerals称，新项目Aktogay将在明年初交付下一阶段产量，成本低于预期。
锌价 稍早也下跌，收盘上涨1.2%，报2,800美元。锌价周一大涨3.7%。
锌是今年表现最好的金属，至今已上涨近72%，但在上月触及九年高位的2,985美元后已经下跌了8%。
铝价 收跌1.5%，报每吨1,709美元。
德国商业银行在一份公告中称，中国金属行业协会警告明年铝价可能会大幅下挫，因最近价格上涨提振了闲置工厂再开工的步伐，并鼓励增加新产能。
铅价 收高0.7%，报每吨2,336.50美元；锡价 收低0.2%，报21,125美元；镍价 收跌0.3%，报11,610美元。(完)
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(编译 刘静；审校 利棣儿)
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