金属期市：期铜因美元上涨而下跌，此前欧洲央行延长购债计划期限

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 欧洲央行称公债购买计划延长至2017年底
* 铜价一度受到中国强劲进口数据的提振
路透伦敦12月8日 - 铜价周四走低，因美元反弹，此前欧洲央行决定减少月度购债额，但将购债计划延长至2017年年底。
欧洲央行称，从明年4月起，将每月购债额从当前的800亿欧元减少至600亿欧元，但该行总裁德拉吉称，这不应被看做是逐渐退出购债计划。欧洲央行还将购债期限再延长了九个月。
上述决定重压欧元，提振了美元。美元兑一篮子六种主要货币上涨0.9%，令以美元计价的金属对外国货币持有者来说更贵。
三个月期铜 收跌0.1%，报每吨5,782美元，逆转了稍早的升幅。
铜价一度受到中国进口数据强劲的提振。
中国11月进口同比增长6.7%，为2014年9月以来的最大升幅，预估为下跌1.3%。
中国上月铜进口急升31%。
根据路透调查，未来几周将要出炉的中国数据预计将显示，11月中国经济稳步增长。
三个月期锌 收跌1.9%，报2,689美元。期铅 收跌1.6%，报2,284美元；期锡 收跌0.8%，报20,925美元；期镍 下跌2.7%，报11,100美元。
期铝 收盘没有交易，最后出价逆市上涨1%，至1,723.50美元。(完)
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