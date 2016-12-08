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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 01:54 BJT

金属期市：期铜因美元上涨而下跌，此前欧洲央行延长购债计划期限

* 欧洲央行称公债购买计划延长至2017年底

* 铜价一度受到中国强劲进口数据的提振

路透伦敦12月8日 - 铜价周四走低，因美元反弹，此前欧洲央行决定减少月度购债额，但将购债计划延长至2017年年底。

欧洲央行称，从明年4月起，将每月购债额从当前的800亿欧元减少至600亿欧元，但该行总裁德拉吉称，这不应被看做是逐渐退出购债计划。欧洲央行还将购债期限再延长了九个月。

上述决定重压欧元，提振了美元。美元兑一篮子六种主要货币上涨0.9%，令以美元计价的金属对外国货币持有者来说更贵。

三个月期铜 收跌0.1%，报每吨5,782美元，逆转了稍早的升幅。

铜价一度受到中国进口数据强劲的提振。

中国11月进口同比增长6.7%，为2014年9月以来的最大升幅，预估为下跌1.3%。

中国上月铜进口急升31%。

根据路透调查，未来几周将要出炉的中国数据预计将显示，11月中国经济稳步增长。

三个月期锌 收跌1.9%，报2,689美元。期铅 收跌1.6%，报2,284美元；期锡 收跌0.8%，报20,925美元；期镍 下跌2.7%，报11,100美元。

期铝 收盘没有交易，最后出价逆市上涨1%，至1,723.50美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 李军)

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