金属期市：期铜实现周线上涨，因中国经济显现复苏迹象

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 中国经济再度膨胀，生产者价格指数急升
* 上海期交所再次限制商品投机交易
* 上期所期铜库存较上周五下跌2.5%
路透伦敦12月9日 - 期铜周五上涨，此前中国发布的数据强劲，为中国经济正经历复苏提供了更多证据，但中国当局采取措施限制投机活动，令部分投资者保持谨慎。
11月，中国生产者价格指数以逾五年来最快速度增长，因煤炭、钢铁和其它建筑材料价格急升。
生产者价格急升3.3%，好于预期，中国和美、欧的工厂活动数据也乐观，巩固了全球经济可能正缓慢再膨胀的观点，因工业活动加速增长。
三个月期铜 收高0.7%，报每吨5,825美元，本周上涨1%。
“金属到了一个更高的交易区间，可能会保持在该区间，但铜价涨幅过度，情况基本上良好，但不知道是否突破6,000美元更好，”花旗分析师David Wilson称。
“我认为年底前或明年初会有些回落，因中国当局正努力限制商品市场的散户投机行为。”
中国上海期货交易所周五称，自下周一起（12日）非期货公司会员或客户在热轧卷板HC1705合约日内开仓交易的最大数量为2,000手，套期保值交易的开仓数量不受此限制。 这是限制金属价格急升的最新举措。
其它方面，铜的利好消息主导市场。
上期所铜库存较上周五下降2.5%，伦敦金属交易所铜库存跌至8月中以来最低。
周四公布的中国11月以美元计价进出口数增幅也双双翻红，其中进口增长6.7%，创逾两年高位，出口亦为今年3月以来最高。
Marex Spectron在公告中称，中国通货再膨胀的消息，以及下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议驱动了走势，鼓励一些避险行为，我们看到有零星商品交易顾问客户进行避险。
锌价 收高0.8%，报2,711美元；期镍 收高3.3%，报11,470美元。
期铝 触及11月28日来最高1,755美元，收高1.5%，报1,750美元。
期锡 收盘持平于20,925美元；期铅 收高1.6%，报2,320美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。