金属期市：期铜实现周线上涨，因中国经济显现复苏迹象

* 中国经济再度膨胀，生产者价格指数急升

* 上海期交所再次限制商品投机交易

* 上期所期铜库存较上周五下跌2.5%

路透伦敦12月9日 - 期铜周五上涨，此前中国发布的数据强劲，为中国经济正经历复苏提供了更多证据，但中国当局采取措施限制投机活动，令部分投资者保持谨慎。

11月，中国生产者价格指数以逾五年来最快速度增长，因煤炭、钢铁和其它建筑材料价格急升。

生产者价格急升3.3%，好于预期，中国和美、欧的工厂活动数据也乐观，巩固了全球经济可能正缓慢再膨胀的观点，因工业活动加速增长。

三个月期铜 收高0.7%，报每吨5,825美元，本周上涨1%。

“金属到了一个更高的交易区间，可能会保持在该区间，但铜价涨幅过度，情况基本上良好，但不知道是否突破6,000美元更好，”花旗分析师David Wilson称。

“我认为年底前或明年初会有些回落，因中国当局正努力限制商品市场的散户投机行为。”

中国上海期货交易所周五称，自下周一起（12日）非期货公司会员或客户在热轧卷板HC1705合约日内开仓交易的最大数量为2,000手，套期保值交易的开仓数量不受此限制。 这是限制金属价格急升的最新举措。

其它方面，铜的利好消息主导市场。

上期所铜库存较上周五下降2.5%，伦敦金属交易所铜库存跌至8月中以来最低。

周四公布的中国11月以美元计价进出口数增幅也双双翻红，其中进口增长6.7%，创逾两年高位，出口亦为今年3月以来最高。

Marex Spectron在公告中称，中国通货再膨胀的消息，以及下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议驱动了走势，鼓励一些避险行为，我们看到有零星商品交易顾问客户进行避险。

锌价 收高0.8%，报2,711美元；期镍 收高3.3%，报11,470美元。

期铝 触及11月28日来最高1,755美元，收高1.5%，报1,750美元。

期锡 收盘持平于20,925美元；期铅 收高1.6%，报2,320美元。(完)

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