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亚洲 | 2016年 12月 17日 星期六 01:54 BJT

金属期市：期铜回落，因库存增加且需求减弱

* 期铜继续从11月触及的17个月高位下滑

* LME铜库存较12月8日触及的低点增加40%

* 期铅大跌4.5%，全球市场“供应充裕”

路透伦敦12月16日 - 期铜在连升两日后周五回落，因伦敦金属交易所(LME)铜库存不断增加，且有迹象显示中国需求减弱，拖累期铜进一步远离上月触及的17个月高位。

欧股升至11个月高位及美元回软都未能支撑期铜。此前在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布基调鹰派的利率政策声明后，美元升至14年高位。

LME指标三个月期铜 收挫1.7%，报每吨5,635美元。期铜在上月触及6,000美元以上的水准后回落逾5%。

分析师表示，中国公布的强劲经济数据显示明年需求将畅旺，但短期内，库存不断增加以及中国基金转至作空铜的迹象令期铜承压。

周四，LME数据显示，铜库存增加11,775吨，至六周高位30.7075吨。分析师称，库存增加主要是在亚洲仓库，显示是来自中国。

铜库存较12月8日触及的低点已经增加了40%。

LME期铅 收低4.5%，报每吨2,245美元。

根据国际铅锌研究小组(ILZSG)，全球铅市场在今年前十个月供应仍充裕，数据显示供应过剩3.5万吨。尽管生产减少约1%，需求降幅多一倍。

三个月期铝 下跌1.1%，报1,717美元。期锌 下挫3%，报2,730美元。期锡 收盘变动不大，报21,230美元。期镍 跌1.3%，报11,170美元。(完) 　　

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