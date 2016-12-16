金属期市：期铜回落，因库存增加且需求减弱

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 期铜继续从11月触及的17个月高位下滑
* LME铜库存较12月8日触及的低点增加40%
* 期铅大跌4.5%，全球市场“供应充裕”
路透伦敦12月16日 - 期铜在连升两日后周五回落，因伦敦金属交易所(LME)铜库存不断增加，且有迹象显示中国需求减弱，拖累期铜进一步远离上月触及的17个月高位。
欧股升至11个月高位及美元回软都未能支撑期铜。此前在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布基调鹰派的利率政策声明后，美元升至14年高位。
LME指标三个月期铜 收挫1.7%，报每吨5,635美元。期铜在上月触及6,000美元以上的水准后回落逾5%。
分析师表示，中国公布的强劲经济数据显示明年需求将畅旺，但短期内，库存不断增加以及中国基金转至作空铜的迹象令期铜承压。
周四，LME数据显示，铜库存增加11,775吨，至六周高位30.7075吨。分析师称，库存增加主要是在亚洲仓库，显示是来自中国。
铜库存较12月8日触及的低点已经增加了40%。
LME期铅 收低4.5%，报每吨2,245美元。
根据国际铅锌研究小组(ILZSG)，全球铅市场在今年前十个月供应仍充裕，数据显示供应过剩3.5万吨。尽管生产减少约1%，需求降幅多一倍。
三个月期铝 下跌1.1%，报1,717美元。期锌 下挫3%，报2,730美元。期锡 收盘变动不大，报21,230美元。期镍 跌1.3%，报11,170美元。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。