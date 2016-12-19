版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 15:30 BJT

金属期市：伦铜跌至三周半低点；锌价受获利了结打压下跌

0700 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜 下跌0.9%，报每吨5,583美元；周五下跌1.7%，但今年以来铜价累计上涨19%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，对冲基金和基金经理连续第六周将铜期货和期权净多仓增加至纪录高位。

沪铜 下跌2.2%至每吨45,630元人民币(6,572美元)，因交易员在1月前平仓而受到打击。有迹象显示中国房地产市场降温，也拖累铜价。

路透根据中国国家统计局周一公布数据测算，11月70个大中城市新建住宅销售价格同比升12.6%，涨幅较上月的12.3%继续扩大；环比连续19个月上涨，但涨幅连续两个月收窄，自10月的1.1%降至0.6%。

沪铅 和沪锌 分别下跌7%和5%。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/李春喜; 审校 张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐