金属期市：伦铜跌至三周半低点；锌价受获利了结打压下跌

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
0700 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜 下跌0.9%，报每吨5,583美元；周五下跌1.7%，但今年以来铜价累计上涨19%。
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，对冲基金和基金经理连续第六周将铜期货和期权净多仓增加至纪录高位。
沪铜 下跌2.2%至每吨45,630元人民币(6,572美元)，因交易员在1月前平仓而受到打击。有迹象显示中国房地产市场降温，也拖累铜价。
路透根据中国国家统计局周一公布数据测算，11月70个大中城市新建住宅销售价格同比升12.6%，涨幅较上月的12.3%继续扩大；环比连续19个月上涨，但涨幅连续两个月收窄，自10月的1.1%降至0.6%。
沪铅 和沪锌 分别下跌7%和5%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/李春喜; 审校 张明钧)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。