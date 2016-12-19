金属期市：期铜因库存跳升跌至四周低位，期锌和期铅下滑

* LME期铜库存录得15年来最大单日增幅

* 截至12月13日当周，对期铜的投机兴致触及纪录高位

* 期锌大跌逾5%至11月23日以来最低

路透伦敦12月19日 - 铜价周一最多下跌3%至四周低位，因库存录得15年来的最大单日升幅。期铅和期锌急挫逾5%，因市场押注之前的升幅过度。

根据交易所数据，伦敦金属交易所(LME)注册仓库铜库存MCU-STOCKS上周五增加3.84万吨，为2001年7月以来的最大单日升幅。库存达到两个月左右的最高水平。

库存从12月初的低位急增了62%。

三个月期铜 收跌2.5%，报每吨5,495美元，盘中跌见5,459美元，上个月价格触及17个月高位的6,045.50美元，但之后期铜一直遭到抛售。

“现在获利了结是主要趋势，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称，“年底实货市场比平常更加淡静，库存强劲增长就能看出这一点，特别是铜。”

“考虑到11月的升幅，出现一些价格调整是合乎逻辑的，与供需基本面相比，价格仍相对过高。”

美国商品期货交易委员会数据显示，截至上周二当周，对冲基金和货币经理连续第六周将铜期货和期权多头头寸增加至纪录高位。

LME期锌 今日在基本金属中跌幅最大，低见每吨2,576美元，收盘下跌4.5%，报每吨2,608美元；期铅 收盘下跌3.4%，报每吨2,169美元，脱离2,130美元的低位。

锌和铅是今年表现最好的两种金属，锌价急升65%，铅价大涨近25%，分析师称，这导致市场担心升幅过度。

期铝 收跌0.3%，报每吨1,712美元；期镍 收跌2.6%，报10,880美元；期锡下跌0.1%，报每吨21,200美元。(完)

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