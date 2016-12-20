金属期市：期铜因逢低吸纳收升，库存大幅增加势头暂缓

路透伦敦12月20日 - 期铜周二收高，因在前一交易日跌至四周低位后买家逢低吸纳，伦敦金属交易所(LME)本月库存大幅增加势头暂歇也给市场提供了支撑。

在特朗普赢得美国大选后铜价大幅上扬，因寄望他对基建支出的承诺能够提振对铜的需求。但12月初升势消逝。

铜库存急增表明中国年末的需求疲弱，导致价格从11月底的高位下跌近每吨100美元，后在当前水平附近获得支撑。

伦敦金属交易所(LME)期铜 收高0.1%，报每吨5,502美元，周一曾跌至四周低位的5,475美元。

“铜价从大选后的欢欣鼓舞气氛中受益很多，”瑞士宝盛分析师Carsten Menke称，“市场有点超前，现在是更冷静地分析真实的状况是什么。”

“从明年来看，铜价将进一步下跌。”

铜价本月迄今已下跌5.5%，回吐了11月20%涨幅的一部分，今年将结束连续三年下跌的走势。

周一铜库存减少1,450吨。之前的九日内，铜库存急增了62%或约13万吨至两个月高位，导致价格急降。

锌价和铅价收复前日下跌多达5%的部分失地，铅价 收高1.2%，报每吨2,195美元，锌价 收高1.1%，报2,637美元。