金属期市：期铜下滑，因对中国需求的忧虑浮现

* 美国铜需求在全球范围看不重要

* 中国地产市场调整抑制铜需求

* 锌价是1月时低位的逾一倍

路透伦敦12月23日 - 期铜价格周五下滑，因投资者在圣诞假期前对多头头寸锁定利润，对主要消费国中国的担忧日益升温，巩固了近期铜价上涨过度的观点。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 下跌0.9%，至每吨5,469美元。周四触及一个月低位的5,419.5美元。

但铜价势将录得2010年以来的最大年度涨幅，尽管分析师指出铜价年初处于低水平，因此上涨基数低。

铜价今年迄今上涨了约16%，大部分涨幅发生在特朗普赢得美国大选以后。

“美国铜需求在全球范围来看基本不算重要，在2,220万吨的市场总量中仅占约180万吨，即使美国增加基建支出，如果是建桥梁和道路，也谈不上铜需求，”瑞士宝盛分析师Carsten Menke称。

“中国的一些数据最近良好，但看看房地产市场...据报一些城市的周度销售数据转为负数。”

上周，中国称2017年将严格限制信贷流入房地产市场进行投机。

分析师还对中国明年刺激增长和需求的力度是否能与今年保持一样持怀疑态度。中国占全球铜需求的近一半。

今年锌市场将短缺的预期将锌价在上月推升至九年高位的2,985美元，比1月时的低位上涨了逾一倍。

期铅 11月底触及2011年8月以来最高的2,576.50美元，今日收盘下跌2.4%，报2,073美元；期锌 下滑2%，至每吨2,577美元。

期铝 下跌0.2%，报1,719美元；期锡 上涨0.8%，报21,100美元；期镍 下跌3%，报每吨10,410美元。 (完)

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