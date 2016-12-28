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亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 09:43 BJT

金属期市：上海期铜大涨2.8%，带领基本金属全面走升

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨1.7%至每吨5,569美元，逆转了上个交易日(12月24日)的温和跌幅。

明年1月至3月装运的日本铝溢价为每吨95美元。澳洲一冶炼厂出现生产中断后，现货溢价上涨。

俄罗斯矿业巨头诺里尔斯克镍业 已经同意以675亿卢布(11亿美元)，从国企Rostec购买150万吨铜精矿。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/杜明霞；审校 徐文焰/张涛)
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