金属期市：上海期铜大涨2.8%，带领基本金属全面走升

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨1.7%至每吨5,569美元，逆转了上个交易日(12月24日)的温和跌幅。
明年1月至3月装运的日本铝溢价为每吨95美元。澳洲一冶炼厂出现生产中断后，现货溢价上涨。
俄罗斯矿业巨头诺里尔斯克镍业 已经同意以675亿卢布(11亿美元)，从国企Rostec购买150万吨铜精矿。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/杜明霞；审校 徐文焰/张涛)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。