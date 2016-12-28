金属期市：上海期铜大涨2.8%，带领基本金属全面走升

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨1.7%至每吨5,569美元，逆转了上个交易日(12月24日)的温和跌幅。

明年1月至3月装运的日本铝溢价为每吨95美元。澳洲一冶炼厂出现生产中断后，现货溢价上涨。