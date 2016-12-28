金属期市：库存下降和逢低吸纳帮助提振铜价

* LME铜库存减少3%

* 供应增加前景压制期镍跌至一个月低点

路透伦敦12月28日 - 铜价周三上涨，因近期价格下跌、库存减少和主要消费国中国需求增加的预期，刺激投资者重返市场。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收升1.4%，报每吨5,545美元。上周铜价跌至一个月低位的5,419.50美元，自11月底以来累积跌幅超过10%。

市场认为中国向LME注册仓库进行了大量交付帮助刺激了抛盘。12月8日至16日期间，交付量急增逾60%，至34.5475万吨，之后库存减少了逾3%。

“年底前有一些逢低吸纳，部分因为LME仓库铜交付中止了，”Amalgamated Metal Trading交易员Richard Fu称。

“从需求角度看，中国仍是决定明年铜前景的主导力量，”花旗分析师在一份公告中称。

“但近期来自日本、加拿大以及最近美国关于基建支出的承诺，给明年的铜市场带来更多积极人气。”

期铝 收跌0.9%，报每吨1,704美元；期锌 上涨0.2%，报2,581美元；期铅 下跌2.1%，报2,029美元；期锡 下跌1%，报20,880美元。

期镍 大跌2.9%，报10,105美元，稍早触及两个月低位的每吨10,100美元，部分因为预计印尼将出口更多镍矿石。

国际镍业研究组织(INSG)报告称，10月镍市场出现供应过剩，这也对镍价不利，分析师认为，供应过剩是因为中国镍生铁产量增加。(完)

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