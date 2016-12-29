金属期市：期铜承压，市场聚焦美元和中国

* 期铜有望录得2012年以来首个年度涨幅

* 市场聚焦美元走强，人民币下跌和东芝

路透伦敦12月29日 - 铜价周四跟随股市走疲，假日季交投清淡，市场对美元上涨，以及主要消费国中国可能出现流动性紧缩感到不安。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收跌1%，报每吨5,487美元，但仍高于上周触及的一个月低位5,419.50美元。

但铜价今年有望上涨约17%，将录得2012年以来的首个年度涨幅，主要归功于中国需求好于预期，以及美国基建支出带动需求增长的预期。

大部分涨幅来自于基金买盘，但许多基金最近几周减少了看涨押注，部分因为美元兑一篮子主要货币攀升至14年高位。

“我不愿意在这么清淡的假日季过度解读市场，但有几个主要驱动力，即美元走强，中国金融市场的压力，”丹斯克银行分析师Jens Pederson称。

11月，铜价在特朗普胜选后涨穿了6,000美元，因预计基建支出和消费将增加。

但美国仅占预计约2,200万吨全球铜需求的8%，市场重新聚焦中国，中国占铜需求的近一半。

从科技公司转型成核工业巨头的东芝股价暴跌，本周该公司称可能面临数以十亿美元计的减计，该公司带来的外溢影响令交易员感到忧虑。

期铝 收跌1.5%，报1,679美元；期锌 下跌2.3%，报2,521美元；期锡 上涨0.8%，报21,050美元；期镍 上涨0.1%，报10,120美元。

期铅 大跌2.9%，报1,970美元，稍早触及三个月低位的1,960美元，因基金减少看多押注。(完)

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