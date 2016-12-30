金属期市：工业金属经历年初惨淡开局后，2016年全年大幅收高

* 锌库存高企是潜在的负面因素

* 1月的指数再平衡也给锌价带来压力

* 明年的焦点仍是主要消费国中国

路透伦敦12月30日 - 工业金属录得近期历史上最佳的年度表现之一，因需求忧虑减弱，供应收紧预期刺激买盘蜂拥入市，锌价在此轮升势中涨至九年高位。

伦敦金属交易所(LME)锌价 2016年较上年大涨60%，锡价 急升45%，镍价 升14%，铜价 涨18%，为2012年来的首个年度涨幅。

市场今年开局颇为暗淡，因主要消费国中国的需求增长疲弱，供应大量过剩。随着中国政府向经济注入资金，其中大部分流向基础设施建设，市场人气逐渐转好。

特朗普在11月的美国大选中获胜后，对美国经济增长的乐观预期，给基金提供了入市的又一个理由，进一步巩固了市场人气。

“美国大选后人气发生了巨大变化，”Newgate Asset Management 首席执行长Mike Frawley称。

明年第一季适逢中国传统的阴历新年，意味着制造业活动将放缓，而美元接近14年高位，令以美元计价的金属对美国以外的公司来说更贵。

明年的焦点仍是中国，中国占全球基本金属需求的约一半。

铜价收于5,535美元，锌价收于2,576美元。

矿场关停，供应收紧和供应短缺的预期今年支撑了锌价。

但交易所仓库和其它地方的库存总计接近200万吨，或约七周的用量，对锌价是潜在的不利因素；明年1月商品指数权重调整也将给锌价带来不利影响。

锡价收于21,125美元。LME市场供应吃紧，库存徘徊在近八年低位3,660吨附近，或不到一周的消耗量，是今年锡价上涨的一个原因。

镍价 收于10,020美元，自2月触及12年低位7,550美元以来已经上涨了32%，受助于中国不锈钢厂的需求强劲。

铝价 收于1,693美元，全年上涨12%；铅价 收于2,016美元，全年上涨12%。(完)

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