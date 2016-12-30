金属期市：工业金属经历年初惨淡开局后，2016年全年大幅收高

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
* 锌库存高企是潜在的负面因素
* 1月的指数再平衡也给锌价带来压力
* 明年的焦点仍是主要消费国中国
路透伦敦12月30日 - 工业金属录得近期历史上最佳的年度表现之一，因需求忧虑减弱，供应收紧预期刺激买盘蜂拥入市，锌价在此轮升势中涨至九年高位。
伦敦金属交易所(LME)锌价 2016年较上年大涨60%，锡价 急升45%，镍价 升14%，铜价 涨18%，为2012年来的首个年度涨幅。
市场今年开局颇为暗淡，因主要消费国中国的需求增长疲弱，供应大量过剩。随着中国政府向经济注入资金，其中大部分流向基础设施建设，市场人气逐渐转好。
特朗普在11月的美国大选中获胜后，对美国经济增长的乐观预期，给基金提供了入市的又一个理由，进一步巩固了市场人气。
“美国大选后人气发生了巨大变化，”Newgate Asset Management 首席执行长Mike Frawley称。
明年第一季适逢中国传统的阴历新年，意味着制造业活动将放缓，而美元接近14年高位，令以美元计价的金属对美国以外的公司来说更贵。
明年的焦点仍是中国，中国占全球基本金属需求的约一半。
铜价收于5,535美元，锌价收于2,576美元。
矿场关停，供应收紧和供应短缺的预期今年支撑了锌价。
但交易所仓库和其它地方的库存总计接近200万吨，或约七周的用量，对锌价是潜在的不利因素；明年1月商品指数权重调整也将给锌价带来不利影响。
锡价收于21,125美元。LME市场供应吃紧，库存徘徊在近八年低位3,660吨附近，或不到一周的消耗量，是今年锡价上涨的一个原因。
镍价 收于10,020美元，自2月触及12年低位7,550美元以来已经上涨了32%，受助于中国不锈钢厂的需求强劲。
铝价 收于1,693美元，全年上涨12%；铅价 收于2,016美元，全年上涨12%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 母红)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。