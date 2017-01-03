金属期市：期铜回落，因美元攀升至14年高位

台湾经济指标预测--5月25日至8月21日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/26 1600 经济成长率 4月 -- +2.56% (统计值) (Q1概估) * 6月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 1620 外汇存底 5月底 -- 4,384.26亿美元 6/6 0830 消费者物价指 5月 -- +0.12%
* 中国12月制造业活动上升
* 期镍跌至9月19日来最低
* 美国11月制造业活动增加
路透伦敦1月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二从两周高位回软，因美元走强，盖过了对美国和中国消费稳固的预期。今日两国公布的经济数据显示，制造业活动改善迹象。
三个月期铜 收低0.6%，报5,500美元，稍早触及12月19日来最高的5,616.50美元。
美国公布11月制造业活动增幅胜预期后，美元指数 升至14年新高，令美元计价资产对持有其他货币的投资人而言成本增加。
期铜下滑拖累期铝 也跌至逾两个月最低的1,676美元，收盘跌0.4%，报1,687美元，期镍 收在9月19日来最低的9,910美元。
因投资人预期美国将加息，及候任总统特朗普将采取增加公共支出刺激经济成长的新政，对全球最大经济体－美国的经济信心仍高涨。
在美国11月大选后，期铜劲升20%，至每吨6,000美元之上，创2015年6月来最高水准及2006年来最大单月升幅。
今日期铜开高，受LME铜库存减少1.04万吨以及中国数据显示12月制造业活动增长胜预期带动。
一政府智库周二表示，今年中国经济成长可能放缓至6.5%，去年约6.7%，但建议人民币一次性贬值可能有助于稳定汇率。
交易商表示，今年首季中国农历新年假期可能降低制造业活动，会暂时限制期铜的升势。
其他金属中，期铅 收平，报2,015美元，期锌 收低2.1%，报2,522美元，期锡 跌0.8%，报20,950美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/26 1600 经济成长率 4月 -- +2.56% (统计值) (Q1概估) * 6月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 1620 外汇存底 5月底 -- 4,384.26亿美元 6/6 0830 消费者物价指 5月 -- +0.12%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 4月 +7.4% +12.3% 6/20 -- 经常帐(亿美元) 第1季 +163.9亿美 194.5亿美 r 8/21 元 元 国际收支(亿美元) 第1季 +24.3亿美元 7.2亿美元
路透5月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月24日(周三)走势纵览。