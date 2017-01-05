金属期市：伦敦期铜上涨，因中国金属需求前景转亮

Konkola Copper Mines下属的赞比亚一座矿山和铜加工厂的工人因薪资问题罢工，交易员称这不足以引发供应担忧。

但如果必和必拓 旗下的智利Escondida铜矿工人决定2月罢工，铜价可能受到提振。

Escondida铜矿是全球最大铜矿，该矿的劳资谈判被看作是业界的指标。

上海期铝 下跌0.4%，报12,570元人民币，期锌 和期铅 均上涨2%左右。

LME期铝 上涨0.07%，报每吨1,697美元。期锌 上涨0.19%，报每吨2,626美元。期镍 升0.9%至每吨10,300美元。(完)

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