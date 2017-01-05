金属期市：伦敦期铜上涨，因中国金属需求前景转亮

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
Konkola Copper Mines下属的赞比亚一座矿山和铜加工厂的工人因薪资问题罢工，交易员称这不足以引发供应担忧。
但如果必和必拓 旗下的智利Escondida铜矿工人决定2月罢工，铜价可能受到提振。
Escondida铜矿是全球最大铜矿，该矿的劳资谈判被看作是业界的指标。
上海期铝 下跌0.4%，报12,570元人民币，期锌 和期铅 均上涨2%左右。
LME期铝 上涨0.07%，报每吨1,697美元。期锌 上涨0.19%，报每吨2,626美元。期镍 升0.9%至每吨10,300美元。(完)
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(编译 艾茂林/李春喜 审校 白云/王洋)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。