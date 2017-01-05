金属期市：期铜下滑，因投资人获利了结

* 铜价回落至5,600美元之下

* 人民币兑美元即期创近11个月最大单日涨幅

路透伦敦1月5日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周四下滑，因投资人获利了结，但对中国经济强劲成长的预期及人民币大涨支撑了对中国工业金属需求的乐观情绪。

三个月期铜 收低1.2%，报5,580美元。

在期铜价格周三大涨2.6%，触及12月16日来最高后，投资人转趋谨慎。

“纯粹是获利了结，期铜重返5,600美元之上后缺乏后续买盘。”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。

他表示，在周五美国发布非农就业报告前，投资人也在对冲仓位。

人民币兑美元即期周四收升逾600点涨幅近1%，创近11个月最大单日涨幅，并创近一个月收盘新高，中间价则创近三周新高；离岸更是在盘中突破多个关口，一度升破6.79元至近两个月新高。

人民币大涨和美元指数下滑，带动期铜稍早趋稳。

其他金属中，期铅 收低1.2%，报2,053.5美元，期镍 升0.7%，报10,290美元。期铅和期镍昨日都大涨3-4%。

期铝 收高1%，报1,702美元，期锡 下滑0.3%，报21,075美元。

期锌 收低0.1%，报2,618.5美元，周三大涨3.9%。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金