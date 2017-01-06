金属期市：期铜持稳，交易商消化强劲的美国就业数据

* 美国12月就业增长放缓但薪资强劲反弹

* 中国数据预计将显示进入2017年经济动能增强

路透伦敦1月6日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五持稳，因在美国公布强劲的就业报告后，投资人轧平仓位，他们关注美元走强，并试图判断市场已经消化的中美经济复苏程度。

美国12月就业岗位增长不及预期，但薪资反弹，表明就业市场改善的势头仍未改变，为今年经济加速成长，美国联邦储备理事会(FED/美联储)进一步加息奠定了基础。

在周三铜价大涨2.6%至12月16日来最高后，铜市投资人趋于谨慎。

“(去年)升势已经超前，”Capital Economics高级商品分析师Caroline Bain表示。

“未来几个月中国将继续有良好表现...但对中国成长加快和特朗普基建支出的乐观情绪将在(第二季前)消退。”

三个月期铜 收高0.2%，报5,590美元。去年期铜大涨18%，今年首周上涨1.2%。

未来几周，中国将公布的经济数据预计将显示，中国是带着强劲的动能进入2017年，拜大量政府刺激措施和建筑支出增加所赐。中国为全球最大的金属消费国。

三个月期锌 收平，报2,619美元，周三期锌劲升3.9%，去年则攀升60%。

三个月期铝 收高0.7%，报1,713美元，期铅 收升0.1%，报2,055.5美元，期锡 收低0.3%，报21,005美元，期镍 收低0.4%，报10,245美元。(完)

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