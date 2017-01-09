金属期市：期锌升至三周高位，因供应短缺和美元疲弱

《全球汇市》美元下滑，此前美联储公布会议记录
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
* 期锌升势持续，银行押注较长期升势
* 铜库存较12月高位跌15%
路透伦敦1月9日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周一升至三周最高水准，因美元下滑及预计锌供应将继续短缺。
期锌去年大涨60%，为表现最好的LME基本金属，因投资人担心在多个大型锌矿关停后会出现供应短缺。
三个月期锌 收高1.8%，至12月19日来最高的2,667美元。
“锌价升势不错，但同时有一些锌矿重开，所以要看指数基金的信心了，”ING商品策略部门主管Hamza Khan表示，他指的是嘉能可旗下矿场可能重开。
在一美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员呼吁加快升息后，美元 下滑0.3%，支撑基本金属价格。
巴克莱在一份报告中称，预计锌市场吃紧将“仍具支撑性，因锌精矿短缺可能造成中国以外的炼厂货源中断。”
摩根大通则预计，锌价升势将持续至今年上半年，并称任何价格回落都将是短期的。
其他金属中，三个月期铜 收平，报5,591美元，上周四，铜价触及逾两周高位5,698美元。
三个月期铝 收高0.8%，报1,727美元。期铅 收升2.6%，报2,108美元，期镍 收高1.4%，报10,390美元，期锡 收高0.5%，报21,120美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选