金属期市：期铜触及一个月高位，期锌受供应持续短缺带动

全球航运：波罗的海乾散货运价指数触3月初以来最低，因需求不振
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 中国12月PPI涨幅创逾五年新高
* 美元下滑，投资人关注特朗普新政
路透伦敦1月10日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周二触及一个月高位，因最大金属消费国－中国公布的通胀数据显示出经济复苏的进一步迹象。期锌也升至三周高位，因供应持续短缺。
中国12月CPI保持了温和上升的态势，涨幅略有回落，但受大宗商品价格攀升拉动，PPI大幅超预期并刷新逾五年高位，从年初的-5.3%转为升5.5%。
不过在美国当选总统特朗普1月20日上任前，投资人表现谨慎。另外，在本月稍晚中国农历新年前，中国市场也可能出现获利了结。
“短期而言，可能出现小幅修正，过去几个月铜价已经涨了不少，需要整固，但较长期前景正面。我们预计今年供应短缺。”ING商品策略师Warren Patterson称。
三个月期铜 收高3%，报每吨5,760美元，稍早升至12月13日来最高的5,779美元。
业内消息方面，印尼将在未来几日颁布精矿出口和税收新规，1月12日起将全面禁止铜等精矿出口。
三个月期锌 收高2%，报2,720美元，稍早升至12月16日来最高的2,766美元。期铅 收高3.9%，报2,190美元，稍早触及12月21日来最高的2,191美元。
上月中国锌冶炼厂的加工费创新低，因矿场供应继续萎缩。
三个月期铝 收高1.3%，报1,749美元，稍早触及12月12日来最高的1,752美元。期镍 收高2.2%，报10,615美元，期锡 收高0.1%，报21,145美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。