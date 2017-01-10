金属期市：期铜触及一个月高位，期锌受供应持续短缺带动

* 中国12月PPI涨幅创逾五年新高

* 美元下滑，投资人关注特朗普新政

路透伦敦1月10日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周二触及一个月高位，因最大金属消费国－中国公布的通胀数据显示出经济复苏的进一步迹象。期锌也升至三周高位，因供应持续短缺。

中国12月CPI保持了温和上升的态势，涨幅略有回落，但受大宗商品价格攀升拉动，PPI大幅超预期并刷新逾五年高位，从年初的-5.3%转为升5.5%。

不过在美国当选总统特朗普1月20日上任前，投资人表现谨慎。另外，在本月稍晚中国农历新年前，中国市场也可能出现获利了结。

“短期而言，可能出现小幅修正，过去几个月铜价已经涨了不少，需要整固，但较长期前景正面。我们预计今年供应短缺。”ING商品策略师Warren Patterson称。

三个月期铜 收高3%，报每吨5,760美元，稍早升至12月13日来最高的5,779美元。

业内消息方面，印尼将在未来几日颁布精矿出口和税收新规，1月12日起将全面禁止铜等精矿出口。

三个月期锌 收高2%，报2,720美元，稍早升至12月16日来最高的2,766美元。期铅 收高3.9%，报2,190美元，稍早触及12月21日来最高的2,191美元。

上月中国锌冶炼厂的加工费创新低，因矿场供应继续萎缩。

三个月期铝 收高1.3%，报1,749美元，稍早触及12月12日来最高的1,752美元。期镍 收高2.2%，报10,615美元，期锡 收高0.1%，报21,145美元。(完)

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