版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 09:57 BJT

金属期市：伦铜回落，近期上涨后稍作喘息

印尼矿业部长周二晚间表示，本周将公布针对矿商的新规，涵盖合约、许可、出口、税收以及国内加工要求等问题。

秘鲁今年铜产量可能介于260-270万吨，2016年全年产量估计为220万吨。

全球最大矿商必和必拓 表示，公司董事长和执行长周二与美国总统当选人特朗普进行了积极会谈。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 孙国玉/杜明霞；审校 王丽鑫/王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐