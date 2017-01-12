金属期市：期铜大涨2%期镍一度触及四个月低点后反弹收高，因美元下挫

* 期镍缩减在印尼放松出口禁令后录得的跌幅

* 印尼铜矿暂停出口

* 美国料向WTO提出申诉，指责中国向铝业提供补贴

路透伦敦1月12日 - 期铜周四触及一个月高位，领涨多数基本金属升势，因在美国候任总统特朗普在其11月胜选后首次记者会上未能提供政策细节后，美元下挫。

期镍反弹收高，稍早一度大跌5%至9月中来最低，因印尼放宽金属矿石的出口禁令。

特朗普在周三的记者会上没有提供减税和基建支出细节，这两个政策预期带动了股市的五周升势，并拖累全球债市大跌。

美元兑一篮子主要货币挫至五周低点，提振美元计价资产。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高2.2%，报5,842美元。

隔夜铜价触及12月12日来最高的5,869美元，也受助于供应忧虑。

印尼矿业部一位官员告诉路透，依照周四生效的、政府有关未加工金属矿石的出口禁令，美国自由港麦克默伦铜金矿公司 和其他铜矿商已经暂停了印尼铜精矿的出货。

期镍 收高0.9%，报10,275美元，稍早一度大跌5%至9,660美元，此前印尼放宽金属矿石的出口禁令，允许镍矿石和铝土矿等精矿出口。

LME期锌 收报每吨2,728美元，升1.1%。期铅 收高3.1%，报2,200美元。期铝 收涨1.8%，报1,790美元。

熟知内情的一名消息人士表示，美国奥巴马政府周四预计将针对中国向铝业提供补贴一事，向世界贸易组织(WTO)提出申诉。