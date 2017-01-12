金属期市：期铜大涨2%期镍一度触及四个月低点后反弹收高，因美元下挫

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月25日
路透5月25日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:30时,1港元=0.88202人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 18.40 8.19 2.55 南玻 8.95 5.27 1.93 深康佳 4.55 2.76 1.87 ST中华 7.97 3.08 2.93 ST中冠
* 期镍缩减在印尼放松出口禁令后录得的跌幅
* 印尼铜矿暂停出口
* 美国料向WTO提出申诉，指责中国向铝业提供补贴
路透伦敦1月12日 - 期铜周四触及一个月高位，领涨多数基本金属升势，因在美国候任总统特朗普在其11月胜选后首次记者会上未能提供政策细节后，美元下挫。
期镍反弹收高，稍早一度大跌5%至9月中来最低，因印尼放宽金属矿石的出口禁令。
特朗普在周三的记者会上没有提供减税和基建支出细节，这两个政策预期带动了股市的五周升势，并拖累全球债市大跌。
美元兑一篮子主要货币挫至五周低点，提振美元计价资产。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高2.2%，报5,842美元。
隔夜铜价触及12月12日来最高的5,869美元，也受助于供应忧虑。
印尼矿业部一位官员告诉路透，依照周四生效的、政府有关未加工金属矿石的出口禁令，美国自由港麦克默伦铜金矿公司 和其他铜矿商已经暂停了印尼铜精矿的出货。
期镍 收高0.9%，报10,275美元，稍早一度大跌5%至9,660美元，此前印尼放宽金属矿石的出口禁令，允许镍矿石和铝土矿等精矿出口。
LME期锌 收报每吨2,728美元，升1.1%。期铅 收高3.1%，报2,200美元。期铝 收涨1.8%，报1,790美元。
熟知内情的一名消息人士表示，美国奥巴马政府周四预计将针对中国向铝业提供补贴一事，向世界贸易组织(WTO)提出申诉。
期锡 收低0.4%，报21,070美元。(完)
路透5月25日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:30时,1港元=0.88202人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 18.40 8.19 2.55 南玻 8.95 5.27 1.93 深康佳 4.55 2.76 1.87 ST中华 7.97 3.08 2.93 ST中冠
路透5月25日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 7.1 0.656 1.58 市北高新 13.47 1.043 1.88 大众交通 5.3 0.677 1.14 永生投资
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。