金属期市：期铜在升至五周高位后回落，因美元上涨

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
* 期铜下滑，上周上涨近6%
* 期镍收跌，之前印尼取消出口限制
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
今天，美国交易员因马丁·路德金纪念日假期而缺席交易，金融市场普遍在为候任总统特朗普周五就职作准备，部分买家利用此机会锁定在铜市的获利。
上周，铜价录得过去七周以来最佳周度表现，大涨近6%，前夜触及12月7日以来最高的5,930美元。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘下跌0.7%，报5,865美元。
“市场可能只是稍作喘息，”Cantor Fitzgerald的分析师Asa Bridle说。
“所有人都在观望本周事态的发展，其中包括特朗普就职演说和其它零星事件。叶伦将就美国银行业发表讲话，另外，还有大量关键经济数据出炉。”
周五发布的中国海关数据显示，2016年中国铜进口量达到创纪录的495万吨。美国公布的数据显示，12月零售销售全面攀升。
美元攀升，令铜和其它商品承压。美元兑一篮子货币上涨0.4%，因投资者揣测特朗普周五就职后可能实施怎样的经济政策。
LME期镍 收跌1.8%，报每吨10,255美元，因有消息称，印尼放松对镍矿石出口的限制，对镍价造成打击。
尽管印尼矿业官员安抚市场称，放松出口限制不会导致大量供应流入全球市场，但镍价仍下跌。
花旗在一份公告中称，“中期来看，我们认为印尼取消镍矿石出口限制给镍价走向带来不确定性。”
LME三个月期锌 收跌1.5%，报每吨2,751.50美元。期铅 上扬1.6%，收报每吨2,268美元。期铝 收挫0.9%，报每吨1,792美元。期锡 跌0.4%，收报每吨21,050美元。(完)
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(编译 刘静; 审校 母红)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017