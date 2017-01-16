金属期市：期铜在升至五周高位后回落，因美元上涨

* 期铜下滑，上周上涨近6%

* 期镍收跌，之前印尼取消出口限制

路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。

今天，美国交易员因马丁·路德金纪念日假期而缺席交易，金融市场普遍在为候任总统特朗普周五就职作准备，部分买家利用此机会锁定在铜市的获利。

上周，铜价录得过去七周以来最佳周度表现，大涨近6%，前夜触及12月7日以来最高的5,930美元。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收盘下跌0.7%，报5,865美元。

“市场可能只是稍作喘息，”Cantor Fitzgerald的分析师Asa Bridle说。

“所有人都在观望本周事态的发展，其中包括特朗普就职演说和其它零星事件。叶伦将就美国银行业发表讲话，另外，还有大量关键经济数据出炉。”

周五发布的中国海关数据显示，2016年中国铜进口量达到创纪录的495万吨。美国公布的数据显示，12月零售销售全面攀升。

美元攀升，令铜和其它商品承压。美元兑一篮子货币上涨0.4%，因投资者揣测特朗普周五就职后可能实施怎样的经济政策。

LME期镍 收跌1.8%，报每吨10,255美元，因有消息称，印尼放松对镍矿石出口的限制，对镍价造成打击。

尽管印尼矿业官员安抚市场称，放松出口限制不会导致大量供应流入全球市场，但镍价仍下跌。

花旗在一份公告中称，“中期来看，我们认为印尼取消镍矿石出口限制给镍价走向带来不确定性。”

LME三个月期锌 收跌1.5%，报每吨2,751.50美元。期铅 上扬1.6%，收报每吨2,268美元。期铝 收挫0.9%，报每吨1,792美元。期锡 跌0.4%，收报每吨21,050美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化