金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅

* 中国削减产能传闻提振铝价

* 锡价跌至11月30日以来最低

* 聚焦中国制造业和投资数据

路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。

交易员称，市场等待听到特朗普宣誓就任美国总统后更多谈及其美国经济计划。

指标期铜 收高0.2%，报每吨5,748美元，但势将录得圣诞假期前以来的首个周度跌幅。

纽约市场开盘后美元下跌，令以美元计价的商品价格对美国以外买家来说更便宜，可能提振了需求。

但今年晚些时候美国升息预计将把美元推至近期高位之上。

“美元对金属来说是关键，美元表现出了明显韧性，部分受到特朗普的重建美国预期推动，”SP Angel分析师John Meyer称，“但在某一时点，人们会回归现实。”

市场普遍预计美国基建支出不会太大改变工业金属的需求。

中国占全球工业金属需求的约一半，仍将是今年的主要焦点。

分析师称，中国去年第四季高于预期的6.8%的经济增长率，支撑了市场人气，但市场也注意到，12月投资和工业生产数据表明需求增长放缓。

三个月期铝 收高1%，报每吨1,845美元，稍早触及20个月高位的1,852.50美元，因有传闻称，中国可能因为环境原因不得不减少炼厂产能。

期锌 收跌0.1%，报2,767美元；期铅 收高1.1%，报2,309美元，期镍 收跌2.3%，报9,700美元。

期锡 收跌2.3%，报20,210美元，稍早触及两个月低位20,020美元。(完)

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