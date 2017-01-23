金属期市：期铜攀升，因美元走软和特朗普增加基建支出预期

* 美元触及七周低位，此前特朗普宣誓就任美国总统

* 特朗普的就职演说带有保护主义色彩

* 镍价攀升，上周大跌7.2%

路透伦敦1月23日 - 期铜价格周一上涨，受助于美元走软，以及美国特朗普政府将兑现增加基建支出承诺的预期。

特朗普在周五的就职演说中称，将“在全美境内修建新的道路、高速公路、桥梁、机场、隧道和铁路”。

但他没有谈到具体细节，也没有提到竞选时承诺的未来10年支出1万亿美元的计划。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.8%，报每吨5,795美元。

“很清楚帮助铜价的是美元下跌，以及美国减税、财政支出和基建投资的预期，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。

“美国总统就职后的前100天非常关键。”

自11月8日特朗普赢得大选以来，铜价已经攀升了14%，因他承诺减税和增加支出。

不过，从1月27日开始的中国农历新年预计将减少本月铜需求，因有时中国工厂将关闭两到三周。

镍价 收高0.2%，报每吨9,715美元，上周大跌逾7%后周一收复了部分失地，此前印尼取消了长期执行的对铝土矿和镍矿石的出口禁令。

在本月表现最好的金属中，锌价 收高0.8%，报每吨2,790美元，铅价 收高2.1%，报2,357美元。

期铝 收高0.2%，报1,849.50美元，稍早触及2015年5月以来最高的1,873美元。锡价 收跌0.4%，报20,125美元。(完)

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