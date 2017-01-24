金属期市：期铝触及20个月高位，因中国可能削减产能

* 期铜触及七周高位，但需求成疑

* 10月铜市出现供应过剩－INSG

* 中国农历新年降至，铜升势料放缓

* 镍价升至五周高位

路透伦敦1月24日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝价格周二攀升至20个月高位，此前有报道称中国可能削减产能；锌价触及五周高位，因基金仍看好锌，且美元走软。

铜价触及近七周最高水准，但一些分析师担心需求疲弱，并指出市场易出现修正。

三个月期铝 收高1%，报1,867美元，稍早触及2015年5月来最高的1,883美元。

交易商援引彭博报道称，中国正拟定计划，可能在冬季暂停约330万吨的铝产能，以应对空气污染。

新华社报道，中国环保部门已经对中国最大的铝生产商－中国铝业 未能很好的应对污染问题提出了口头警告。

美元走软也支撑基本金属价格，在数据显示美国12月成屋销售降幅大于预期后，美元指数下滑。

三个月期锌 收高1.3%，报2,827美元，稍早触及12月15日以来最高的2,829.50美元。

期铜 攀升2.6%，收报5,943美元，为12月7日来最高。

“铜价和锌价被人为的推高了，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi表示，他指的是基金买兴。

“但需求疲弱，实货市场没有追涨，他们在等待价格下滑。市场出现下修的风险很大。”

国际铜业研究组织(ICSG)发布月报指出，全球精炼铜市场2016年10月供应过剩4.8万吨，上月为短缺1.8万吨。

从1月27日开始的中国农历新年预计将减少本月铜需求，因有时中国工厂将关闭两到三周。

期铅 收高1.5%，报2,392美元，为12月13日来最高，期镍 升0.8%，报9,790美元，期锡 升1.4%，报20,400美元。(完)

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