金属期市：期铝触及20个月高位，因中国可能削减产能

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
* 期铜触及七周高位，但需求成疑
* 10月铜市出现供应过剩－INSG
* 中国农历新年降至，铜升势料放缓
* 镍价升至五周高位
路透伦敦1月24日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝价格周二攀升至20个月高位，此前有报道称中国可能削减产能；锌价触及五周高位，因基金仍看好锌，且美元走软。
铜价触及近七周最高水准，但一些分析师担心需求疲弱，并指出市场易出现修正。
三个月期铝 收高1%，报1,867美元，稍早触及2015年5月来最高的1,883美元。
交易商援引彭博报道称，中国正拟定计划，可能在冬季暂停约330万吨的铝产能，以应对空气污染。
新华社报道，中国环保部门已经对中国最大的铝生产商－中国铝业 未能很好的应对污染问题提出了口头警告。
美元走软也支撑基本金属价格，在数据显示美国12月成屋销售降幅大于预期后，美元指数下滑。
三个月期锌 收高1.3%，报2,827美元，稍早触及12月15日以来最高的2,829.50美元。
期铜 攀升2.6%，收报5,943美元，为12月7日来最高。
“铜价和锌价被人为的推高了，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi表示，他指的是基金买兴。
“但需求疲弱，实货市场没有追涨，他们在等待价格下滑。市场出现下修的风险很大。”
国际铜业研究组织(ICSG)发布月报指出，全球精炼铜市场2016年10月供应过剩4.8万吨，上月为短缺1.8万吨。
从1月27日开始的中国农历新年预计将减少本月铜需求，因有时中国工厂将关闭两到三周。
期铅 收高1.5%，报2,392美元，为12月13日来最高，期镍 升0.8%，报9,790美元，期锡 升1.4%，报20,400美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 刘静)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。