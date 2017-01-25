金属期市：伦敦期铝升至约20个月高位，有报导称中国计划削减铝产能

中国官方尚未证实该方案，但CRU驻北京分析师Jackie Wang估计，可能在山东、河南、山西和河北削减产能，总共可能关停230万吨铝产能。

“我们猜测会发生在11月，将影响今年的两个月和明年的三个月，”Wang表示。“据我们所知，环保部将向相关产业进行咨询，以确定是否可行。”

中国正在加大力度抗击雾霾，已经下令限制重工业。

上海期铝 上涨2.3%，收报每吨14,050元(2,042美元)。

LME期铜 持平于每吨5,945美元，盘中稍早高见每吨5,959.50美元，为12月5日以来最高。

上海期铜 追随伦铜涨势，收涨1.7%至每吨47,650元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金