金属期市：伦敦期铝升至约20个月高位，有报导称中国计划削减铝产能

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
中国官方尚未证实该方案，但CRU驻北京分析师Jackie Wang估计，可能在山东、河南、山西和河北削减产能，总共可能关停230万吨铝产能。
“我们猜测会发生在11月，将影响今年的两个月和明年的三个月，”Wang表示。“据我们所知，环保部将向相关产业进行咨询，以确定是否可行。”
中国正在加大力度抗击雾霾，已经下令限制重工业。
上海期铝 上涨2.3%，收报每吨14,050元(2,042美元)。
LME期铜 持平于每吨5,945美元，盘中稍早高见每吨5,959.50美元，为12月5日以来最高。
上海期铜 追随伦铜涨势，收涨1.7%至每吨47,650元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/李春喜; 审校 高琦)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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