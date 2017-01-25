金属期市：铜价升至两个月高位，受智利铜矿罢工担忧推动

* 智利铜矿Escondida将于1月27-31日就罢工进行投票

* 中国减少铝产量传闻推高价格

* 中国农历新年假期将令交投减少

路透伦敦1月25日 - 铜价周三触及两个月高位，受助于铜矿可能进行罢工将拖累智利供应的担忧，澳洲矿业巨擘必和必拓下调了铜产量预估，及美元下跌。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收于每吨5,942美元，与周二5,943美元的收盘价基本持平，盘中升至5,973美元。

交易员称，必和必拓将全年铜产量下调了2%，这加重了对今年供应可能更紧张的担忧，但最近铜价走高促使部分基金获利了结。

必和必拓在智利运营的铜矿Escondida的工会工人周二拒绝了公司的最新薪资提议，工会要求工人就罢工进行投票，为长期冲突做准备。Escondida是全球最大铜矿。

“Escondida的消息鼓励了买盘，预计中国农历新年后将增加铜进口，以及美元走软， ”花旗分析师David Wilson称。

1月27日至2月2日期间为中国农历新年假期，预计制造业活动将减弱，对工业金属的需求也将下降。

三个月期铝 收跌1.8%，报每吨1,833.5美元，周二触及20个月高位的1,883美元，因有传闻称，主要生产国中国将减少产量。

期铅下跌0.1%，报每吨2,390美元，但仍接近周二触及的六周高位2,394美元。

锌价 下滑0.9%，报2,801美元；锡价 小升0.1%，报20,425美元，镍价回落0.9%，报9,700美元。(完)

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