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亚洲 | 2017年 1月 26日 星期四 15:27 BJT

金属期市：伦敦期铜触及两个月高位，因智利供给忧虑和美元走弱

必和必拓 在智利运营的铜矿Escondida的工会工人周二拒绝了公司的最新薪资提议，工会要求工人就罢工进行投票，为长期冲突做准备。Escondida是全球最大铜矿。

虽然仍在进行谈判，但“这将对未来铜的走势带来严重挑战，因为无疑这将让市场认为供应将会收紧，’国际资产控股(INTL FCStone)的分析师Edward Meir在报告中写道。

Meir说，工人可以在1月27-31日之间对公司的方案进行表决，“但罢工开始前，双方可请求政府调停”。

上海3月期铜 上涨0.9%，收报每吨48,040元人民币(6,982美元)。

LME期铝 上涨0.6%至每吨1,845美元，周二触及20个月高点1,883美元，因有传言称中国将削减产能。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/李春喜; 审校 蔡美珍/孙茉莉)
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